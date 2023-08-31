Simge Sağın'ın '30 Ağustos' elbisesi gündem oldu: 20 kişi giydirdi

Şarkıcı Simge Sağın, İstanbul / Harbiye'de verdiği konserdeki elbisesiyle gündemdeki yerini aldı. Seyirciler, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı Modacı Tanju Babacan imzalı kıyafetiyle kutlayan Sağın'ı ayakta alkışladı.

Babacan'ın üniversite öğrencilerinden oluşan ekibiyle bir ayda tamamladığı, 3,20 metre yüksekliğinde ve 4.5 metre enindeki kostüm, konser sırasında izleyicilerin karşısında Simge'ye giydirildi.

Mynet'te yer alan habere göre, tam 20 kişilik ekibin giydirdiği elbise, Türk milletinin kurtuluş mücadelesini anlatıyor. İzleyicilerden büyük beğeni toplayan kıyafetiyle Simge, uzun süre ayakta alkışlandı.

SİMGE SAĞIN KİMDİR?

1981 doğumlu olan Simge Sağın, 2010'ların başında yayımladığı şarkılarla Türk pop müziği sahnesinde yer almaya başlasa da asıl çıkışını 2015'te radyo ve televizyonlarda çok çalınarak liste başı olan "Miş Miş" şarkısı ile gerçekleştirdi.

İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı mezunu olan Simge, çeşitli sanatçılara geri vokallik yaptıktan sonra Miş Miş, Yankı ve Ben Bazen isimli şarkılarıyla büyük beğeni topladı.

Simge, son dönemde Galatasaraylı futbolcu Icardi ile özdeşleşen Aşkın Olayım adlı şarkısıyla gündemdeki yerini koruyor.