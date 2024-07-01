Sertab Erener sevenlerini endişelendirdi! Konserlerini iptal etti

Bu yıl İsveç'te düzenlenen Eurovision yarışmasına konuk olan Sertab Erener, yarı finalden döndüğünden beri hasta olduğunu açıkladı. Haziran ayında gerçekleşecek bazı konserlerini iptal etmek zorunda kaldığını ifade eden Sertab Erener, 5 Temmıuz’da sevenleriyle buluşacağını duyurdu.

"Sağlık sorunlarıyla boğuşuyorum” diyen Sertab Erener, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“İsveç'teki Eurovision Şarkı Yarışması'nın yarı finalinden döndüğüm günden bugüne yani bir aydır talihsiz sağlık sorunlarıyla boğuşuyordum. Maalesef bu süreçte haziran konserlerinin bazılarını ileri tarihlere, bazılarını ise iptal etmek zorunda kaldım. Ve çok üzgünüm.

"CİDDİ BİR NEDENİM OLMASAYDI..."

Detaya girmeden söyleyeyim ama ciddi bir nedenim olmasaydı inanın ne olursa olsun konser iptal etmezdim. Şimdi çok şükür artık kendimi iyi hissediyorum ve sizlerle konserlerde buluşacağımız için çok mutluyum. Çok yakında 5 Temmuz'da dinleyeceğiniz yeni şarkı 'Bi Polar' ve en sevdiğiniz şarkılarla sahnede buluşmak üzere. Sizleri özledim, hepinize sarılırım.”