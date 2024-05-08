Şarkıcı Kalben gözaltına alındı

İstanbul Narkotik polisi tarafından sabah saatlerinde uyuşturucu operasyonu yapıldı. Müzisyen Kalben Sağdıç da düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alındı.

Cihangir’deki evinden gözaltına alınan Kalben Sağdıç, Vatan Caddesi’ndeki Narkotik Şube Müdürlüğü’ne götürüldü.

Kalben Sağdıç’ın TCK 188 kapsamında gözaltına alındığı ifade edildi.

CİHANGİR'DEKİ EVİNDE ARAMA YAPILDI

Konuya ilişkin İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nden paylaşılan bilgi notuna göre, ünlü şarkıcı Kalben Sağdıç’ın Beyoğlu Cihangir’deki evinde arama yapıldı. Yapılan arama sonucunda evde, üç parça halinde toplam daralı ağırlığı 15 gr gelen skunk maddesi bulundu.

Evde bulunan 2 bin euro, 750 dolar ve bin 500 lira paraya da el kondu.

Şarkıcı hakkında uyuşturucu ve uyarıcı maddelerin imal ve ticaretini düzenleyen TCK. 188. maddeye göre işlem yapıldığı belirtildi.

Kaynak: ANKA