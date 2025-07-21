Sabancılar'ın Gelin Adayı Hande Erçel, Beyrut'a Damga Vurdu! Elbisesiyle Büyüledi, Sevgilisiyle Mutluluk Pozu Verdi

Sosyetenin gözdesi Sabancılar’ın gelin adayı ünlü oyuncu Hande Erçel, sevgilisi Hakan Sabancı ile katıldığı düğüne güzelliğiyle damga vurdu. Şıklığı, saçı, makyajı ve tarzı ile çok beğenilen Erçel’in pozları büyük beğeni topladı.

Esma Karayel Esma Karayel
Sabancılar'ın Gelin Adayı Hande Erçel, Beyrut'a Damga Vurdu! Elbisesiyle Büyüledi, Sevgilisiyle Mutluluk Pozu Verdi
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Son aylarda oyuncu Barış Arduç ile rol aldığı dizilerle isminden söz ettiren ünlü oyuncu Hande Erçel, kısa süre önce rol arkadaşı oyuncu Feyyaz Şerifoğlu’nun düğününe katılmıştı.

Sabancılar'ın Gelin Adayı Hande Erçel, Beyrut'a Damga Vurdu! Elbisesiyle Büyüledi, Sevgilisiyle Mutluluk Pozu Verdi - Resim : 1

ELBİSESİYLE BÜYÜLEDİ

Sarı tonlu yeni saçları ile herkesten tam not alan ünlü oyuncu bir düğüne daha damga vurdu. Lübnan’da modacı Elie Saab’ın oğlu Celio Saab ve Zein Qutami’nin düğününe sevgilisi Hakan Sabancı ile birlikte katılan Erçel’in elbisesi ile büyüledi.

Sabancılar'ın Gelin Adayı Hande Erçel, Beyrut'a Damga Vurdu! Elbisesiyle Büyüledi, Sevgilisiyle Mutluluk Pozu Verdi - Resim : 2

FOTOĞRAFLARINA BEĞENİ YAĞDI

Erçel’in Elie Saab’ın ilkbahar koleksiyonundan seçtiği elbisesi çok konuşuldu. Çok sayıda ünlü ismin katıldığı düğün büyük ilgi çekerken, Erçel’in Beyrut’tan paylaştığı fotoğraflar ise beğeni yağmuruna tutuldu.

Sabancılar’ın Damat Adayından Büyük Jest! Herkes Aynı Şeyi SorduSabancılar’ın Damat Adayından Büyük Jest! Herkes Aynı Şeyi SorduMagazin

Hande Erçel Sosyal Medyayı Salladı! Takipçilerinden Beğeni YağmuruHande Erçel Sosyal Medyayı Salladı! Takipçilerinden Beğeni YağmuruMagazin

Etiketler
Hakan Sabancı Hande Erçel
2 Litre Şart Değil: Uzmanlar Su Tüketiminde Esas Gerçeği Açıkladı 2 Litre Şart Değil: Uzmanlar Su Tüketiminde Esas Gerçeği Açıkladı
Kadir Ezildi Balayından Döner Dönmez Paylaştı! Her Karesine Yorum Yağdı Kadir Ezildi Balayından Döner Dönmez Paylaştı
Devrim Özkan'dan Bodrum'da Jet Ski Turu! Devrim Özkan'dan Bodrum'da Jet Ski Turu
20 Temmuz 2025 Burç Yorumu: 12 Burç İçin Dinlenme, Denge ve Duygusallık Fırtına Gibi Esecek 20 Temmuz 2025 Burç Yorumu: 12 Burç İçin Dinlenme, Denge ve Duygusallık Fırtına Gibi Esecek
ÇOK OKUNANLAR
Milyonlarca Çalışanı İlgilendiriyor... Yıllık İzin Sürenizi Uzatabilirsiniz Yıllık İzin Sürenizi Uzatabilirsiniz
Mansur Yavaş'tan Başkanlık Teklifine Ret: 'Doğru Bulmuyorum' Mansur Yavaş'tan Başkanlık Teklifine Ret: 'Doğru Bulmuyorum'
Galatasaray'ı 'Osimhen Ateşi' Sardı! Kritik Gelişme Duyuruldu Galatasaray'ı 'Osimhen Ateşi' Sardı! Kritik Gelişme Duyuruldu
Tüm Dengeler Değişti: AKP'nin CHP Planları Sil Baştan! AKP'nin CHP Planları Sil Baştan!
Adli Tıp Kurumu'ndan 'Murat Çalık' Açıklaması! Adli Tıp Kurumu'ndan 'Murat Çalık' Açıklaması