Sabancılar'ın Gelin Adayı Hande Erçel, Beyrut'a Damga Vurdu! Elbisesiyle Büyüledi, Sevgilisiyle Mutluluk Pozu Verdi
Sosyetenin gözdesi Sabancılar’ın gelin adayı ünlü oyuncu Hande Erçel, sevgilisi Hakan Sabancı ile katıldığı düğüne güzelliğiyle damga vurdu. Şıklığı, saçı, makyajı ve tarzı ile çok beğenilen Erçel’in pozları büyük beğeni topladı.
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Son aylarda oyuncu Barış Arduç ile rol aldığı dizilerle isminden söz ettiren ünlü oyuncu Hande Erçel, kısa süre önce rol arkadaşı oyuncu Feyyaz Şerifoğlu’nun düğününe katılmıştı.
ELBİSESİYLE BÜYÜLEDİ
Sarı tonlu yeni saçları ile herkesten tam not alan ünlü oyuncu bir düğüne daha damga vurdu. Lübnan’da modacı Elie Saab’ın oğlu Celio Saab ve Zein Qutami’nin düğününe sevgilisi Hakan Sabancı ile birlikte katılan Erçel’in elbisesi ile büyüledi.
FOTOĞRAFLARINA BEĞENİ YAĞDI
Erçel’in Elie Saab’ın ilkbahar koleksiyonundan seçtiği elbisesi çok konuşuldu. Çok sayıda ünlü ismin katıldığı düğün büyük ilgi çekerken, Erçel’in Beyrut’tan paylaştığı fotoğraflar ise beğeni yağmuruna tutuldu.