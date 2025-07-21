Sabancılar'ın Gelin Adayı Hande Erçel, Beyrut'a Damga Vurdu! Elbisesiyle Büyüledi, Sevgilisiyle Mutluluk Pozu Verdi

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Son aylarda oyuncu Barış Arduç ile rol aldığı dizilerle isminden söz ettiren ünlü oyuncu Hande Erçel, kısa süre önce rol arkadaşı oyuncu Feyyaz Şerifoğlu’nun düğününe katılmıştı.

ELBİSESİYLE BÜYÜLEDİ

Sarı tonlu yeni saçları ile herkesten tam not alan ünlü oyuncu bir düğüne daha damga vurdu. Lübnan’da modacı Elie Saab’ın oğlu Celio Saab ve Zein Qutami’nin düğününe sevgilisi Hakan Sabancı ile birlikte katılan Erçel’in elbisesi ile büyüledi.

FOTOĞRAFLARINA BEĞENİ YAĞDI

Erçel’in Elie Saab’ın ilkbahar koleksiyonundan seçtiği elbisesi çok konuşuldu. Çok sayıda ünlü ismin katıldığı düğün büyük ilgi çekerken, Erçel’in Beyrut’tan paylaştığı fotoğraflar ise beğeni yağmuruna tutuldu.