Özgü Namal'ın yeni dizisinden alacağı ücret dudak uçuklattı

Yıllardır ekrandan uzak olan ve gelen her teklifi elini tersiyle iten Özgü Namal uzun ısrarlar ve telefon görüşmeleri sonucu ikna edildi. Oyuncunun FOX dizisinden kazanacağı para ise dudak uçuklattı.

Özgü Namal'ın yeni dizisinden alacağı ücret dudak uçuklattı

Uzun yıllardır setlerden uzak sakin bir yaşam sürdüren Özgü Namal, senarist Necati Şahin'in senaryosuna 'evet' dedi. 10 yıldır ekranda olmayan ve Kurtlar Vadisi ile geniş bir hayran kitlesi edinen Özgü Namal için kamera arkası da güvendiği isimlerle donatıldı.

10Haber'de yazan Müge Dağıstanlı'nın haberine göre; Özgü Namal, Meryem karakteri ile sosyal medyayı ikiye bölecek.

ÖZGÜ NAMAL'IN TEK ŞARTI

Özgü Namal proje için İstanbul'a dönecek ve şartı da setteki çalışma saatlerinin çocuklarına uygun düzenlenmesi.

Özgü Namal Özcan Deniz ile başrol oynayacağı diziden bölüm başı 700 bin TL istemesiyle de gündem oldu. Kadın-erkek ücret farkının eşitlendiği dizinin çekimleri eylül sonunda İstanbul'da sete çıkıyor.

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