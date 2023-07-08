Ricky Martin ve Jwan Yosef boşandı

2018 yılında evlendiklerini duyuran Ricky Martin ve Jwan Yosef altı yıllık evliliklerinin ardından boşandıklarını açıkladı.

Ricky Martin ve Jwan Yosef boşandı

Çift People'a yaptıkları açıklamada "Çocuklarımız için sevgi, saygı ve haysiyetle ve tüm bu harika yıllar boyunca bir çift olarak yaşadıklarımızı onurlandırarak evliliğimizi sona erdirmeye karar verdik" dedi.

Açıklama şöyle devam etti:

"Şu andaki en büyük arzumuz, birbirimize duyduğumuz saygı ve sevgiyi koruyarak çocuklarımızın ortak yetiştirilme sürecine devam etmek için sağlıklı bir aile dinamiğine ve barış ve dostluk merkezli bir ilişkiye sahip olmaya devam etmektir."

Eski sevgililer 2015'te çıkmaya başladı ve 2016'da amFAR Inspiration Gala'da ilişkilerini kamuoyuna açıkladı. Çift 2018 yılında evlendi.

Martin ve Yosef'in 2018 doğumlu kızları Lucia ve 2019 doğumlu oğulları Renn olmak üzere iki çocukları, Martin'in ayrıca Matteo ve Valentino adında 2008 doğumlu ikiz oğulları bulunmakta.

Martin'in yakın zamanda Kristen Wiig, Laura Dern, Allison Janney ve Carol Burnett ile birlikte Apple TV+'ın dönem komedisi Palm Royale'de rol alacağı biliniyor.

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