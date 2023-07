Robbie Williams Türkiye'ye geliyor: İlk kez sahne alacak

"Let Me Entertain You", "Rock DJ", "Kids"," She's The One", "Feel" ve "Angels" gibi şarkılarla tanınan Robbie Williams, ilk kez Türkiye'de müzikseverlerle buluşacak.

İngiliz şarkıcı, 17 Ağustos'ta Bodrum'da bir otelde sahne alacak.

25 yıllık solo kariyerinde dünya çapında 85 milyon albüm satışına ulaşan, bugüne kadar 13 albüme imza atan Robbie Williams, 2010 yılında babası Türk annesi Amerikalı Ayda Field ile dünyaevine girdi.

Mutlu birliktelikleri devam eden ünlü çiftin, Theodora, Charlton, Colette ve Beau adında dört çocuğu var.