ABD ordusuna tercümanlık yapan Afgan, Taliban kaçtı: Washington'da vurulmuş halde bulundu

Afganistan'da ABD ordusu için tercümanlık yapan ve Taliban'ın yönetimi devralmasının ardından ülkeden kaçan 31 yaşındaki Nasrat Ahmed Yar Washington DC'de taksicilik yaparken öldürüldü.

Bir arkadaşı Yar'ın paraya ihtiyacı olduğu için araç paylaşım uygulaması Lyft aracılığıyla taksicilik yaptığını söyledi.

TEK KURŞUNLA VURULMUŞ HALDE BULUNDU

Independent Türkçe’nin ABD basınından aktardığı habere göre; Washington DC polisinin Ahmed Yar'ı aracının yakınında tek kurşunla vurulmuş halde bulduğu ifade edildi.

Cinayet güvenlik kamerası görüntülerine de yansıdı. Görüntülerde tek el silah sesinin ardından 4 gencin koşarak olay yerinden uzaklaştığı görülüyor.

Kuzeni Samim Amiri olayla ilgili, "Nasrat için adalet istiyoruz. Ailenin tek isteği bu" diye konuştu.

DAHA ÖNCE DE SİLAHLI SOYGUN YAŞADILAR

2021'de Afganistan'ı terk ettikten sonra ABD'ye giden 4 çocuk babası Nasrat Ahmed Yar'ın günde 12 saat taksicilik yaptığı ve ABD dışında yaşayan akrabalarına da para gönderdiği belirtildi.

Arkadaşları, ailenin ilk olarak Pensilvanya'ya yerleştiği ancak burada silahlı kişiler tarafından soyulunca Virginia'ya taşındığı bilgisini paylaştı.

Ahmed Yar'ın yakın arkadaşı Rahim Amini, "Eşi o gece evde kalmasını istedi ama o, 'Kirayı ödemek zorundayım. O kadar param yok. Çalışmak zorundayım' dedi" ifadelerini kullandı.

ABD’Lİ ASKER: BU ÜLKEYE BÜYÜK HİZMETLERDE BULUNDU

Afganistan'da Yar'la yakın şekilde çalıştığını söyleyen emekli Yarbay Matthew Butler, "Eğer kalsaydı muhtemelen mimlenmiş bir adam olacaktı. Bu ülkeye büyük hizmetlerde bulundu. 42 ay boyunca savaştaydım ama bu onun yaptıklarının yanında bir hiçti" dedi.

ABD ordusunun Afganistan'da yürüttüğü 20 yıllık savaşın ardından ülkeden çekilme kararı almasıyla birlikte Taliban, Ağustos 2021'de Afganistan yönetimini yeniden ele geçirmişti. Savaş sırasında ABD birlikleriyle birlikte çalışan birçok Afgan, Taliban'ın yönetimi devralmasının ardından ülkeyi terk etmişti.