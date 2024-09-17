Oyuncuların Yeni Sezon Ücretleri Dudak Uçuklattı: Rekor Kimde?
Ünlü oyuncuların bu sezon alacakları ücretler belli oldu. Halit Ergenç, 2 milyon lirayla haftalık ücreti en yüksek olan oyuncular arasında yer alıyor. 1 milyon 750 lira ile onu Kıvanç Tatlıtuğ takip ederken, üçüncü sırada 1 milyon 500 bin lira ile Serenay Sarıkaya bulunuyor. Beren Saat'in 15 milyon TL peşin ücretle 4 ya da 6 bölümlük bir dizi için anlaştığı konuşuluyor.
Bu sezon 35 yeni dizi ekrana geliyor. İddialı yapımlar için bir bölüm maliyeti; 12.5 ile 18 milyon TL arasında değişiyor. Bir dizi yurt dışı satışını garantilediyse para kazanıyor. Sektörün en büyük sıkıntısı; hikaye ve senaryo. Senarist ücretleri haftalık 300 ile 650 bin TL arasında değişiyor. Peki başrol oyuncuları ne kadar alıyor?
İşte yeni sezonda oyuncuların ücretleri:
* Halit Ergenç: 2 milyon TL
* Kıvanç Tatlıtuğ: 1 milyon 750 bin TL
* Serenay Sarıkaya: 1 milyon 500 bin TL
* Çağatay Ulusoy: 1 milyon 750 bin TL
* Aras Bulut İynemli: 1 milyon 500 bin TL
* Afra Saraçoğlu: 1 milyon TL
* Mert Ramazan Demir: 1 milyon TL
* Özcan Deniz: 1 milyon TL
* Özgü Namal: 1 milyon TL
* Hazar Ergüçlü 1 milyon TL
* Demet Özdemir: 1 milyon TL
* Demet Evgar: 1 milyon 250 bin TL
BEREN SAAT BİR PLATFORM DİZİYLE ANLAŞTI
10Haber'den Müge Dağıstanlı'nın haberine göre, Beren Saat dijital platformdaki yapımlarda rol alan oyuncular arasında bir rekora imza attı… Başrolünde olduğu 4 ya da 6 bölüm olması düşünülen bir dizi için 15 milyon TL peşin aldı. Saat, bir bölümdeki 7 saniyelik bir sahnede çıplak görünecek. Cast çalışmaları devam eden dizinin çarpıcı bir senaryosu olduğu, Beren Saat’in okur okumaz “Evet” dediği konuşuluyor.
Kaynak: 10Haber