Öyle Bir Geçer Zaman Ki'nin 'Küçük Osman'ı Son Haliyle Şaşırttı

Öyle Bir Geçer Zaman Ki isimli dizide 'Küçük Osman' karakterini canlandıran çocuk oyuncu Emir Berke Zincidi'nin değişimi, herkesi şaşırttı. 18 yaşına gelen genç oyuncunun son halini görenler tanıyamadı.

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Öyle Bir Geçer Zaman Ki'nin 'Küçük Osman'ı Son Haliyle Şaşırttı

Kanal D ekranlarında 2010-2013 yılları arasında yayınlanan Öyle Bir Zaman Ki dizisi oyuncuları, zaman zaman değişimleriyle isimlerinden söz ettiriyor.

Dizide Osman'ı oynayan Emir Berke Zincidi değişimiyle adından söz ettirdi.

GÖREN TANIYAMADI

18 yaşında giren Emir Berke Zincidi'nin son halini görenler tanımakta güçlük çekti. Bir süredir aktif olarak spor yapan genç oyuncu, spor salonundan paylaşım yapmayı da ihmal etmiyor.

Kaslı vücuduyla dikkat çeken Zincidi'nin son halini görenler "Sana ne olmuş böyle tanıyamadım" ve "Ne oldu sana böyle" yorumları yapıldı.

2005 yılında dünyaya gelen Emir Berke Zincidi Öyle Bir Geçer Zaman Ki'den sonra İkizler Memo Can, Bir Deniz Hikayesi ve Küçük Ağa dizilerinde rol aldı.

İşte Emir Berke Zincidi'nin yıllar içindeki değişimi...

Öyle Bir Geçer Zaman Ki'nin 'Küçük Osman'ı Son Haliyle Şaşırttı - Resim : 1

EMİR BERKE ZİNCİDİ KİMDİR?

4 Ekim 2005 doğumlu olan Emir Berke Zincidi, "Öyle Bir Geçer Zaman ki" adlı dizide canlandırdığı "Osman Akarsu" karakteri ile tanındı. Ardından birkaç projede daha boy gösteren oyuncu, son olarak "İkizler Memo Can" isimli dizide rol aldı.

Şimdilerde 18 yaşında olan Emir Berke Zincidi, uzun süredir ekranlardan uzak bir yaşam sürüyor.

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