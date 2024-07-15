Burcu Biricik'in Annelik Sevinci: Kızı Luna'yı Kucağına Aldı

Hayat Şarkısı, Camdaki Kız gibi televizyon ekranlarının sevilen dizilerinde rol alan Burcu Biricik, 2016 yılında reklamcı Emre Yetkin ile dünya evine girmişti. Mutlu çiftten mutlu haber geldi.

Evliliklerinin 10. yılının hediyesinin bir bebek olacağını duyuran 35 yaşındaki güzel oyuncu doğum yaptı. İstanbul’da doğum yapan güzel oyuncu kızına Luna adını verdi. Biricik ve kızının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.