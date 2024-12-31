Stüdyoda Komik Anlar, 'Yatakta Başarısız Olmak Ne Yataktan mı Düşüyor O Burç?'

Yalı Çapkını'nın Orhan'ı Emre Altuğ Okan Bayülgen'in sevilen programı Uykusuzlar Kulubü'ne konuk oldu. Ünlü astrolog Hande Kazanova'nın burçlarla ilgili yorumları dikkat çekerken Bayülgen, Altuğ ve Doğu Demirkol arasından sohbet güldürdü. işte o anlar...

Stüdyoda Komik Anlar, 'Yatakta Başarısız Olmak Ne Yataktan mı Düşüyor O Burç?'

tv100'e yayınlanan Okan Bayülgen ile Uykusuzlar Kulubü programının yılbaşı özel bölümünün konukları ünlü şarkıcı Emre Altuğ, Doğu Demirkol, Cansu Canan Özgen ve ünlü astrolog Hande Kazanova oldu. Programda komik anlar yaşandı.

Burçların hep iyi yönlerinin anlatıldığına ilişkin eleştiride bulunan Okan Bayülgen, "Mesela bir tane hırsız burç yok, mesela bir tane yatakta iyi burç yok" dedi. Bayülgen'e yanıt veren Kazanova yatakta başarısız burçları sayabileceğini söylemesi üzerine stüdyoda komik anlar yaşandı. İşte o anlar:

Kaynak: tv100

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