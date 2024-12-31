Esra Bilgiç, O Ses Türkiye Sahnesinde Siyaha Büründü! Saçı, Elbisesi ile Herkesi Büyüledi

O Ses Türkiye’nin Yılbaşı Özel programında sahne alan ünlü oyuncu Esra Bilgiç’in siyah elbisesi sosyal medyada büyük beğeni topladı. Bilgiç’in güzelliği, zarifliği sevenlerinden büyük puan topladı.

Esma Karayel Esma Karayel
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Esra Bilgiç, O Ses Türkiye Sahnesinde Siyaha Büründü! Saçı, Elbisesi ile Herkesi Büyüledi

Özel hayatıyla gündemden düşmeyen Esra Bilgiç, bu sefer de 'O Ses Türkiye' Yılbaşı Özel programıyla gündeme geldi. Siyah, vücuduna tam oturan bir elbise ile geceye katılan Bilgiç, saçı, makyajı ve kıyafetiyle beğeni topladı.

Esra Bilgiç, O Ses Türkiye Sahnesinde Siyaha Büründü! Saçı, Elbisesi ile Herkesi Büyüledi - Resim : 1

SİYAH ELBİSESİYLE HAYRAN BIRAKTI

'Diriliş Ertuğrul', 'Bir Umut Yeter', 'Ramo', 'Kanunsuz Topraklar' gibi projelerle hafızalara kazınan, son olarak Faruk Sabancı ile yaşadığı aşkla magazin dünyasının gündemine bomba gibi düşen güzel oyuncu Esra Bilgiç, herkesi kendine hayran bıraktı.

Esra Bilgiç, O Ses Türkiye Sahnesinde Siyaha Büründü! Saçı, Elbisesi ile Herkesi Büyüledi - Resim : 2

DALGALI SAÇ, HAFİF MAKYAJLA MEDYAYI SALLADI

Her yıl çeşitli sanatçıların konuk olan katıldığı ve şarkı söylediği O Ses Türkiye’nin Yılbaşı Özel programında sahne alan Esra Bilgiç güzelliğiyle çok konuşuldu. Yayınlanan fragmanda siyah bir elbise giydiği görünen Bilgiç açık saçları, hafif makyajı ve cesur tarzıyla herkesi büyüledi.

Takipçilerinden tam puan alan Bilgiç’e sosyal medyada “Çok güzelsin”, “Yine harika görünüyor”, “Bu kadına bayılıyorum” gibi yorumlar yapıldı.

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Kaynak: Haber Merkezi

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