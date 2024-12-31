Bennu Gerede’nin ‘Hayali’ Aydilge’yi Deliye Döndürdü! Açtı Ağzını Yumdu Gözünü

Daha önce 'Cıstak' şarkısının sözlerine gösterdiği tepki ile sosyal medyada gündem olan sanatçı Aydilge bu kez de 2013 yılında Survivor’a katılarak ismini duyuran Bennu Gerede’ye ateş püskürdü.

Geçtiğimiz günlerde Emel Özuğur'un programına konuk olan ünlü fotoğrafçı Bennu Gerede sinirli, mutsuz veya gergin bir kadın gördüğü zaman "Bu kadının sevişmesi gerekiyor" diye düşündüğünü açıklamıştı.

Aydilge, Bennu Gerede’nin bu açıklamasının ardından Gerede’ye uzun bir açıklama yaparak tepki gösterdi.

“KADINLARIN ÇOK DAHA BÜYÜK DERTLERİ VAR”

Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Aydilge, kadınların yaşadıkları problemlere dikkat çekerek şunları söyledi: İnanın sevişmekten çok daha büyük dertleri var kadınların Bennu Hanım. Benim mutsuz ve gergin bir kadın gördüğümde aklıma gelenler, şiddet mi görüyor, iş yerinde mobbinge mi uğruyor, taciz mi ediliyor, istediği eğitimi mi alamıyor, tehdit mi ediliyor, zorla mı evlendirildi gibi...

İnanın sevişmekten çok daha büyük dertleri var kadınların Bennu Hanım. Benim mutsuz ve gergin bir kadın gördüğümde aklıma gelenler, şiddet mi görüyor, iş yerinde mobbinge mi uğruyor, taciz mi ediliyor, istediği eğitimi mi alamıyor, tehdit mi ediliyor, zorla mı evlendirildi… https://t.co/NWDt9Xh1EM — Aydilge (@AydilgeSarp) December 30, 2024

Kaynak: Haber Merkezi