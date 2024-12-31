Hollywood Yıldızı Andrew Garfield Ateş Püskürdü! 'Nusret'ten Gerçekten Nefret Ediyorum'

Dünyaca ünlü oyuncu Andrew Garfield'ın "Nusret Gökçe" açıklaması sosyal medyada viral oldu. Garfield, bir röportajında en abartılmış mekanın Nusret'inki olduğunu söyleyerek "O adamdan gerçekten nefret ediyorum" dedi.

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Hollywood Yıldızı Andrew Garfield Ateş Püskürdü! 'Nusret'ten Gerçekten Nefret Ediyorum'

Hollywood'da bir süredir yükselişte olan isimlerden, dünyaca ünlü İngiliz-Amerikalı oyuncu Andrew Garfield, son röportajında ilginç bir açıklamada bulundu. İngiltere'nin başkenti Londra'daki en abartılmış mekanın hangisi olduğu sorusu yöneltilen Andrew Garfield, Türk işletmeci Nusret Gökçe'nin mekanının adını verdi.

Ünlü oyuncu, "Salt Bae adam (Nusret Gökçe). Ondan gerçekten nefret ediyorum. Yerel işletmeleri destekliyorum ama ona karşı içtenlikle nefret duyuyorum" dedi.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Garfield'ın açıklaması hem Türk hem de yabancı kullanıcılar tarafından çok fazla yorum alarak sosyal medyada gündem oldu. X platformunda bir "Nusret" tartışması başladı.

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Kaynak: Haber Merkezi

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