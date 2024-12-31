Mustafa Topaloğlu Sırtını Uzaylılara Dayadı! ‘Yukarıdan İsterim Gönderirler’

TFF 2. Lig'de mücadele eden GMG Kastamonuspor'un Kulüp Başkanı Cengiz Aygün, takım için bağış kampanyası başlattı.

Kampanyaya destek veren isimlerden biri de ünlü şarkıcı Mustafa Topaloğlu oldu. Uzaylılara ilişkin merakı ve açıklamalarıyla ‘uzaylı’ denilince akla gelen ilk isim olan şarkıcı Mustafa Topaloğlu, GMG Kastamonuspor'a 100 bin lira bağışta bulunduğunu duyurarak dikkat çeken bir açıklama yaptı.

“KAMPANYAYA 100 BİN TL İLE KATILIYORUM”

Topaloğlu, "Karadenizli hemşehrilerim bu kampanyayı desteklemez ise mecbur kalırsam yukarıdan isterim, uzaydan gönderirler” dedi.

Topaloğlu, şunları söyledi: Kastamonu'ya her türlü katkıyı sunmak bizim de görevimizdir. Bir Karadeniz takımı olarak Kastamonuspor'un şampiyon olması hepimizi mutlu eder. Cengiz başkanım güzel bir kampanya başlatmış. Bende kampanyaya 100 bin TL ile katılıyorum.

“UZAYLILARDAN İSTEMEK DURUMUNDA BIRAKMAYIN”

“Kastamonuspor için birlikte bu kampanyaya katılalım” diyerek herkesi kampanyaya davet eden Topaloğlu “Karadenizli hemşehrilerim bu kampanyayı desteklemezse, mecbur kalırsam yukarıdan isterim, uzaydan gönderirler. O zaman da hepimiz mahcup oluruz. Bizi uzaylılardan istemek durumunda bırakmayın” diye konuştu.

Kaynak: İHA