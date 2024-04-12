Nuri Alço'nun son durumuyla ilgili yeni gelişme: Hayranlarını sevindiren haber geldi

73 yaşındaki sinema oyuncusu Nuri Alço'nun tedavisi devam ederken, Alço'nun eşi Burcu Alço, eşinin sağlık durumuyla ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

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Nuri Alço'nun son durumuyla ilgili yeni gelişme: Hayranlarını sevindiren haber geldi

Bir süredir tedavi gören Nuri Alço'nun son durumuyla ilgili yeni gelişme. Türkiye sinemasının ünlü oyuncularından Nuri Alço, geçtiğimiz günlerde Eskişehir'deki evinde rahatsızlanması sonucu hastaneye kaldırıldı. Yapılan ilk muayenede sanatçının beyin kanaması geçirdiği öğrenildi. Oyuncunun tedavisi Eskişehir Şehir Hastanesi'nde sürüyor.

'Normal odaya geçtik'

Günlerdir yoğun bakımda olan Nuri Alço'dan iyi haber geldi. Alço'nun eşi Burcu Alço, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Yoğun bakım sürecimiz çok şükür bitti. Normal odaya geçtik" ifadelerini kullandı.

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