Nihat Hatipoğlu’nun Oğlu İle Videolar Çekiyordu! Fatma Soydaş'ın Aylık Geliri Dudak Uçuklattı

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Nihat Hatipoğlu’nun oğlu Said Hatipoğlu ile çektiği videolar sayesinde geniş kitleler tarafından tanınan sosyal medya fenomeni Fatma Soydaş, bu kez kazancıyla gündeme geldi. Dijital platformlarda yaptığı yayınlarla dikkat çeken Soydaş, katıldığı programda aylık gelirine ilişkin açıklamalarda bulundu.

TikTok üzerinden gerçekleştirdiği canlı yayınlarla adından söz ettiren Fatma Soydaş, Sinem Yıldız’ın programına konuk oldu. Programda Soydaş’ın sosyal medya gelirleri detaylı şekilde hesaplandı.

Sosyal medya için yoğun emek verdiğini ifade eden Soydaş, geçmişte muhasebecilik yaptığını ancak bu işi bırakmak zorunda kaldığını söyledi. Düzenli ve net bir gelirinin olmadığını belirten fenomen isim, özel abonelik sistemi üzerinden elde ettiği kazançtan bahsetti.

Program sırasında Fatma Soydaş, “60 liraya abone olunuyor şu an. O yüzden şu an 20.000 civarı bir abonem var.” ifadelerini kullandı.

Bu sözlerin ardından Sinem Yıldız canlı yayında hesaplama yaparak, “1 milyon 200 bin TL civarında bir gelir. 600’ü masraf düş. 600’ü kalıyor. Çok iyi para. Muhasebecilikten kazanabilir misin?” dedi.

Öte yandan Fatma Soydaş, sosyal medyadan elde ettiği gelirle ev ve araba yatırımı yapmayı planladığını da açıkladı.

Kaynak: Haber Merkezi