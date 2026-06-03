Reha Muhtar'dan Çok Konuşulacak Vasiyet: Yıllar Önceki Sözleri Yeniden Gündemde

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Türk televizyonlarının tanınan gazeteci ve sunucularından Reha Muhtar, 66 yaşında hayatını kaybetti. Bodrum’da özel bir hastanede tedavi gören Muhtar’ın ölüm haberi medya ve sanat dünyasında büyük üzüntü yarattı. Ünlü gazetecinin vefatının ardından geçtiğimiz yıl yaptığı vasiyet niteliğindeki paylaşımlar yeniden gündeme geldi.

HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Kalp yetmezliği nedeniyle yoğun bakım servisinde tedavi altında bulunan Reha Muhtar’ın sağlık durumunun ağırlaştığı öğrenildi. Acıbadem Bodrum Hastanesi Başhekimi Dr. Nevra Gülhan Görgülü tarafından yapılan açıklamada, “Reha Muhtar, 28 Mayıs 2026 tarihinde hastanemize getirilmiştir. Yapılan tıbbi değerlendirmesinde, ileri derece kalp yetersizliği, ritim bozukluğu, enfeksiyon ve kontrolsüz şeker hastalığına bağlı metabolik dengesinin bozulduğu görülmüştür. Genel yoğun bakım ünitesinde tedavisine başlanan hastamızda çoklu organ yetmezliği gelişmiş ve yapılan tüm tıbbi müdahalelere rağmen 3 Haziran saat 02.15’te vefat etmiştir. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı ve sabır dileriz.” ifadeleri kullanıldı.

VASİYETİ YENİDEN GÜNDEM OLDU

Muhtar’ın ölüm haberinin ardından geçtiğimiz yıl yaptığı dikkat çeken sosyal medya paylaşımları yeniden konuşulmaya başlandı. Ünlü gazeteci, sanatçı Ferdi Tayfur ile ailesi arasında yaşanan sorunlara değinerek benzer olayların kendi hayatında yaşanmasını istemediğini dile getirmişti.

Paylaşımında, “Ferdi Tayfur’un annesinin etkisindeki kızıyla yaşarken görüşememesi, öldükten sonra cenazesindeki olaylar, umarım benim başıma gelmez. Bütün mücadelem o…” ifadelerini kullanan Muhtar’ın sözleri yeniden gündem oldu.

'DENİZ UĞUR CENAZEME GELMESİN'

Reha Muhtar’ın en çok konuşulan açıklamalarından biri de eski eşi Deniz Uğur hakkında yaptığı paylaşım olmuştu. Muhtar paylaşımında, “Sevenlerime vasiyetimdir, Deniz Uğur ölürsem cenazeme gelmesin” ifadelerine yer vermişti.

VELAYET KRİZİ YILLARCA SÜRDÜ

Reha Muhtar ile Deniz Uğur arasında uzun yıllardır çocuklarının velayeti nedeniyle hukuki süreç yaşanıyordu. Çift, 2010 yılında yaptıkları protokolle ayrılmış, ikiz çocukları Mina Deniz ve Poyraz Deniz’in velayetinin babalarında kalması konusunda anlaşmaya varmıştı. Ancak ilerleyen süreçte taraflar arasında yeniden dava süreci başladı. Deniz Uğur’un açtığı dava sonucunda mahkeme, çocukların velayetinin anneye verilmesine karar verdi.

NİLÜFER DE TARTIŞMALARIN MERKEZİNDEYDİ

Reha Muhtar’ın 2024 yılında geçirdiği beyin kanaması sonrası yaşanan gelişmeler de uzun süre kamuoyunun gündeminde kalmıştı. Deniz Uğur, oğlu Poyraz’ın kaçırıldığını öne sürerek sanatçı Nilüfer ve kızını suçlamıştı. Nilüfer ise iddiaları reddetmiş, Poyraz yayımladığı video ile kaçırılmadığını açıklamıştı.

Kaynak: Haber Merkezi