Nihat Doğan baba oldu: Oğluna verdiği isim dikkat çekti

Nihat Doğan, İranlı eşi Arezoo Doğan ile eylül ayında evlenmişti. Doğan çiftinin çocukları Badıkan dünyaya geldi. Doğan'ın çocuğuna verdiği ismi dikkat çekmişti.

Nihat Doğan baba oldu: Oğluna verdiği isim dikkat çekti

Nihat Doğan’ın oğlu Badıkan dünyaya geldi. Doğan, baba olmasını “Bu dünyada en çok istediğim şey evlat sahibi olmaktı. Çok şükür 13 Ocak’ta Oğlum Badıkan dünyaya geldi. Rabbime şükürler olsun. Bana dünyanın en güzel hediyesini veren canım eşim Arezoo ya da teşekkürler olsun. Hoş geldin…" sözleriyle anlattı. 

Badıkan, Farsça’da ‘Rüzgârdan gelen’ anlamına sahip.

Nihat Doğan ile Arezoo Doğan, eylülde evlenmişti. Doğan, evliliği hakkında şu açıklamayı yapmıştı; “Dini nikâhımız yapılmıştı, düğün yapacağımız esnada amcamın hanımını kaybettik. Bu nedenle düğünü ertelemiştik. Ama eşimin bebek beklemesi nedeniyle şimdi resmi nikâhı kıydık.”

Mehmet Ali Erbil Kıbrıs'ta hastaneye kaldırıldı Magazin 16 Ocak 2023 09:13
Hafsanur Sancaktutan hastanelik oldu Magazin 16 Ocak 2023 08:03
İmam hatip lisesi mezununun Gülşen'e açtığı dava reddedildi Güncel 15 Ocak 2023 13:39
2 ay önce Kim Kardashian'la boşanan Kanye West yeni sevgilisiyle evlendi Magazin 14 Ocak 2023 14:40
ÇOK OKUNANLAR
Son anket: İstanbul'da 'Millet', 'Cumhur'la arasındaki farkı 10 puana çıkardı Son anket: Megakentte 'Millet', 'Cumhur'la arasındaki farkı 10 puana çıkardı
Fatih Altaylı, iddianın detaylarını paylaştı: Kılıçdaroğlu'nun masasındaki rapordan kimsenin haberi yok Fatih Altaylı: Kılıçdaroğlu'nun masasındaki rapordan kimsenin haberi yok
Garanti Bankası'ndan 1000 TL'lik bonus Garanti Bankası'ndan 1000 TL'lik bonus! Son tarih açıklandı
EYT'yi az farkla kaçıranları ilgilendiriyor: Merak edilen sorular yanıt buldu EYT'yi az farkla kaçıranları ilgilendiriyor: Merak edilen sorular yanıt buldu
Emin Çapa'dan Enver Aysever'e: İstesem CNN Türk'e girmeni engellerdim, torpiline sor Emin Çapa'dan Enver Aysever'e: İstesem CNN Türk'e girmeni engellerdim