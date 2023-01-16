Hafsanur Sancaktutan hastanelik oldu

Ünlü oyuncu Hafsanur Sancaktutan'dan hayranlarını üzen bir haber geldi. Sancaktutan’ın geçen cuma akşamı ailesiyle çıktığı yemek kabusa döndü.

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Hafsanur Sancaktutan hastanelik oldu

Son dönemin öne çıkan yıldız oyuncuları arasında yer alan Hafsanur Sancaktutan hayranlarını korkuttu. Etkili oyunculuğuyla beğeni toplayan Sancaktutan’ın geçen cuma akşamı ailesiyle çıktığı yemek kabusa döndü.

HASTANEYE KALDIRILMIŞ

tv100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre eve gittiğinde fenalaşan Sancaktutan apar topar hastaneye kaldırıldı. Zehirlendiği ortaya çıkan Hafsanur Sancaktutan’ın midesi yıkandı.

Genç oyuncu daha sonra taburcu edildi. Sancaktutan’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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