Mehmet Ali Erbil Kıbrıs'ta hastaneye kaldırıldı

Ünlü sunucu Mehmet Ali Erbil'in KKTC'de rahatsızlanarak ambulans ile Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldığı öğrenildi.

Mehmet Ali Erbil Kıbrıs'ta hastaneye kaldırıldı

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, 3 yıl önce evinin banyosunda düşmüş ve kırılan kaburgaları akciğer zarını yırtarak iç kanamaya neden olmuştu.

Mücadele ettiği 'kaçış sendromu' hastalığı da nüksedince durumu ağırlaşan Mehmet Ali Erbil, aylarca yoğun bakımda kalmıştı.

Zor günleri atlattı derken ünlü şovmen sevenlerini korkuttu.

2018 yılında ciddi sağlık sorunları yaşayan ve uzun süre hastanede tedavi gören Mehmet Ali Erbil, Kıbrıs'ta rahatsızlandı.

Medyaradar'ın haberine göre, Erbil'in ambulans ile Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldığı öğrenildi.

Erbil'in sağlık durumu ile ilgili olarak hastane yetkileri herhangi bir açıklama yapmazken elde edilen bilgilerde üst solunum yolundan rahatsız olduğu ve hastanede müşahade altına alındığı öğrenildi.

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