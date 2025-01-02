Nez, Kendisine Yapılan Ahlaksız Teklifi İfşa Etti, Ali Koç Devreye Girdi

Ünlü popçu Nez kendisine sosyal medya üzerinden ahlaksız teklif yapan kişiyi ifşa etti. DurakMedya'dan Mustafa Barış Durak'ın haberine göre son dönemde Güldür Güldür Show'un yıldız oyuncusu Rüştü Onur Atilla ile yaşadığı aşkla gündeme gelen ünlü isim sosyal medya üzerinden kendisine yapılan ahlaksız teklifte ateş püskürdü.

AHLAKSIZ TEKLİF

Fenerbahçe kongre üyesi olduğunu söylediği kişinin mesajını ifşa etti. Nez yazışmaları tek tek paylaşırken profilinde Fenerbahçe Kongre üyesi yazan kişi tarafından kendisine yollanan "3000 Dolar veya 4000 Dolar'a neler olabilir mesela özel Nez hanım" mesajına ise açıklama yaptı.

Ünlü şarkıcı" Şu şahsa sizde iki kelime yazınız lütfen yettiniz artık . Çok terbiyesizsiniz. Yazıklar olsun gerçekten yazıklar olsun. Bir de Fenerbahçe kongre üyesiymiş. Birde çocuğunun fotoğrafı var. " dedi. Nez ayrıca ahlaksız teklif yapan şahıs hakkında dava açacağını da sözlerine ekledi.

ALİ KOÇ DEVREDE

Nez'in Fenerbahçeli yetkililere şikayet ettiği kişi hakkında Başkan Ali Koç devreye girdi. Koç'un derhal kongre üyeliği askıya alınsın ve statlara alınmaması talimatı verdiği öğrenildi.

Kaynak: DurakMedya