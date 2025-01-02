Nez, Kendisine Yapılan Ahlaksız Teklifi İfşa Etti, Ali Koç Devreye Girdi
"Her Şey Boş" ve "Sakın Ha" şarkılarıyla bir dönem pop müzik listelerinde fırtınalar estiren ünlü popçu Nez, kendisine ahlaksız teklif yapan kişiyi sosyal medyadan ifşa etti. Fenerbahçe kongre üyesi olduğu iddia edilen kişi Nez'e "3000 dolar veya 4000 dolara neler olabilir mesela özel Nez hanım" demesine ateş püskürdü. Nez şahsı ifşa ettikten sonra Ali Koç'a konuyu iletmesi üzerine şahsın üyeliğinin askıya alındığı ve statlara alınmaması talimatı verdiği öğrenildi.
Ünlü popçu Nez kendisine sosyal medya üzerinden ahlaksız teklif yapan kişiyi ifşa etti. DurakMedya'dan Mustafa Barış Durak'ın haberine göre son dönemde Güldür Güldür Show'un yıldız oyuncusu Rüştü Onur Atilla ile yaşadığı aşkla gündeme gelen ünlü isim sosyal medya üzerinden kendisine yapılan ahlaksız teklifte ateş püskürdü.
AHLAKSIZ TEKLİF
Fenerbahçe kongre üyesi olduğunu söylediği kişinin mesajını ifşa etti. Nez yazışmaları tek tek paylaşırken profilinde Fenerbahçe Kongre üyesi yazan kişi tarafından kendisine yollanan "3000 Dolar veya 4000 Dolar'a neler olabilir mesela özel Nez hanım" mesajına ise açıklama yaptı.
Ünlü şarkıcı" Şu şahsa sizde iki kelime yazınız lütfen yettiniz artık . Çok terbiyesizsiniz. Yazıklar olsun gerçekten yazıklar olsun. Bir de Fenerbahçe kongre üyesiymiş. Birde çocuğunun fotoğrafı var. " dedi. Nez ayrıca ahlaksız teklif yapan şahıs hakkında dava açacağını da sözlerine ekledi.
ALİ KOÇ DEVREDE
Nez'in Fenerbahçeli yetkililere şikayet ettiği kişi hakkında Başkan Ali Koç devreye girdi. Koç'un derhal kongre üyeliği askıya alınsın ve statlara alınmaması talimatı verdiği öğrenildi.
Kaynak: DurakMedya