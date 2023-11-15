Nebahat Çehre inşaat firmasının 10 milyon TL'lik reklam teklifini reddetti: Her şey para değil

Nebahat Çehre, kendisine yapılan bir inşaat firmasının reklam yüzü olma teklifini reddetti.

Nebahat Çehre inşaat firmasının 10 milyon TL'lik reklam teklifini reddetti: Her şey para değil

Aşk-ı Memnu, Muhteşem Yüzyıl gibi dizilerde oynamış oyuncu ve 1960 yılı Türkiye güzeli Nebahat Çehre, sosyal medyada gündem haline geldi.

Ekranların sevilen yüzüne, bir inşaat firmasının 2024'te satışa sunulması planlanan evlerin reklam yüzü olması için teklif yapıldı.

Çehre'ye, 10 milyon TL ve siteden bir daire teklif yapıldı.

Ünlü oyuncu kendisine yapılan teklifi reddetti.

Reklam teklifini reddeden Çehre şunları söyledi:

"En son depremde yüzlerce ev, binlerce insana mezar oldu. Ya benim reklamını yaptığım evler de yıkılırsa. Kahrolurum. Her şey para değil."

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