Kısmetse Olur'da gündem olan anlar: "AKP'li misin?"

Kısmetse Olur'un yeni sezonuna kırmızı odada yaşananlar anlar damga vurdu. Genç kadın yarışmacı, flört ettiği erkek yarışmacıya, "AKP'li misin" diye sordu.

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Kısmetse Olur adlı programın yeni sezonuna katılan genç bir kadın, konsept gereği ilgilendiği kişiyi kırmızı odaya çağırdı. Kadının, burada görüştüğü adama sorduğu ilginç soru sosyal medyada viral oldu.

Genç kadın, eliyle ağzını hafifçe kapatıp fısıldayarak, "AKP’li misin?" diye sordu. Adamın “Anlamıyorum, yüksek sesle söyler misin?” Sorusuna ise aynı şekilde fısıldayarak ancak daha belirgin dudak hareketleriyle “AK Parti mi?” dedi.

Yaşanan anların yer aldığı program kesiti sosyal medyada hızla yayılarak gündem oldu.

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