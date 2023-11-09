Esra Balamir: Dilan Polat'ın yaşadığı hayatı görünce kurgu sandım

Sunucu Esra Balamir, eskiden beri tanıdığını söylediği Dilan Polat'ın yaşadıklarıyla ilgili yorum yaptı.

Esra Balamir: Dilan Polat'ın yaşadığı hayatı görünce kurgu sandım

Sunucu ve oyuncu Esra Balamir, kara para aklama iddiasıyla cezaevinde olan eski fotoğrafçısı Dilan Polat hakkında “Çok üzgünüm onlar adına. Hiç kimsenin kötülüğünü istemem. Hayat tercihlerden ibaret. Pembe dizi izler gibi baktım olanlara” dedi.

Dilan Polat'ı çok eskiden tanıdığını ve Polat’ın kendisinden iş istediğini belirten ünlü şarkıcı, Nişantaşı'nda objektiflere yakalandı.

Balamir, burada yaptığı açıklamada, “Geçmişte iş bulmak için yardım istemişliği vardı. Klibimin fotoğrafını çekti. Sonra sosyal medyadan hayatına şaşkınlıkla baktım. O hayatını görünce sosyal medya kurgusu sandım. Bir anda olabilecek bir şey değil. Güzellik merkezi var, acaba ondan mı oldu dedim? Sonrasında çıkan tabloda olanlar çok üzücü” dedi.

Esra Balamir yıllar önce Dilan Polat’ı magazin dünyasına kendisinin soktuğunu söylemişti. Balamir, “Bir organizasyon vardı, ben de Dilan’ı çağırdım. Kendisini otobüs durağından aldım, oradan çekime gittik" demişti.

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