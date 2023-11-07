Umut Evirgen ile Alina Boz evleniyor

Umut Evirgen'le sürpriz bir aşka yelken açan oyuncu Alina Boz'dan flaş bir haber gelmiş ve ünlü çiftin evlenme kararı aldıkları iddia edilmişti. Çok konuşulan çiftin nikah tarihi belli oldu.

Umut Evirgen ile Alina Boz evleniyor

En son Sezen Aksu'nun oğlu Mithat Can Özer ile olan 6 yıllık birlikteliğini sonlandıran Alina Boz, şimdilerde işletmeci Umut Evirgen ile aşk yaşıyor. Güzelliği ve oyunculuğu ile beğeni toplayan Boz, Evirgen ile sık sık pozlarını paylaşıyor.

Mutlu bir beraberlik sürdüren ünlü çiftin evleneceği iddiaları geçtiğimiz günlerde gündem olmuştu.

Bir süredir beraber olan çiftin kasım ayında dünya evine girecekleri ve bunun için hazırlıklara başladığı iddia edilmişti.

Gazete Magazin'in haberine göre Alina Boz & Umut Evirgen çifti 2 Aralık’ta nikah masasına oturacak.



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