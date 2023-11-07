Doğuş günler sonra 'yasak aşk' sessizliğini bozdu

Geçtiğimiz hafta Didem Arslan Yılmaz ile Vazgeçme isimli programa katılan bir kadın şarkıcı Doğuş ile imam nikahlı olduklarını iddia etmişti. Doğuş cephesinden konuyla ilgili açıklama geldi.

Doğuş günler sonra 'yasak aşk' sessizliğini bozdu

Show TV ekranlarında yayınlanan Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme programına çıkan Esra ismindeki bir kadın, 9 yıldır sunucu Hoşkeden Hidayetkızı ile evli olan 2 çocuk babası Doğuş ile yasak aşk yaşadıklarını hatta dini nikah kıydıklarını ileri sürdü. Hakkındaki yasak aşk iddiasının ardından ailesiyle poz veren Doğuş, bu sefer de avukatı aracılığıyla yaptığı açıklamada yasal yollara başvuracağını belirtti.

Fotoğraflar yayımlandı: Fenomen Mahir'in dolandırdığı Esra Çömelek, şarkıcı Doğuş'un yasak aşkı çıktıFotoğraflar yayımlandı: Fenomen Mahir'in dolandırdığı Esra Çömelek, şarkıcı Doğuş'un yasak aşkı çıktıMagazin

"İDDİALAR GERÇEĞE AYKIRIDIR"

Doğuş'un avukatı Feyza Aktan, Instagram hesabından yayınladığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Didem Arslan Yılmaz'la Asla Vazgeçme isimli programda geçen hafta ısrarla adını geçirdiğiniz müvekkilim Doğuş hakkındaki iddiaların gerçeğe aykırı olduğunu kamuoyuna arz ederiz. Müvekkilimin Alaattin isimli bir menajeri hiçbir zaman olmamıştır. Ayrıca müvekkilim Doğuş Mahir Düz isimli şahsı da tanımamaktadır ve hiçbir şekilde ilişkileri bulunmamaktadır. Programınızda yayınlanan, müvekkilin habersizce ve izni olmaksızın çekilmiş görüntülerinin yayınlanması; hem kaydeden hem de yayınlayan açısından Türk Ceza Kanununun 133. ve 34. maddeleri ile özel hayatın gizliliğini düzenleyen Kişisel Verileri Koruma Kanununa aykırıdır ve suç teşkil etmektedir."

Doğuş günler sonra 'yasak aşk' sessizliğini bozdu - Resim : 2

"YAYINLARIN DERHAL DURDURULMASINI TALEP EDİYORUZ"

"Müvekkilim Doğuş'un evlilik hayatı ise kendisine özel olup sorumlu olduğu tek kişi de sevip saydığı ve şu an güzel bir evlilik yürüttüğü, çocuklarının annesi olan hanımefendidir. Hanımefendinin isminin zikredilmesi ve çocukların güvenliğini ihlal edecek ve psikolojisini bozacak şekilde yayın yapılması hem müvekkilimin eşinin hem de çocuklarının kişisel haklarına saldırı ve özel hayatlarının gizliliğinin ihlali niteliğindedir. Bu nedenle bu yayınların derhal durdurulmasını talep ederiz. Yukarı açıklanan hususlar sebebiyle tüm yasal işlemleri başlattığımız, müvekkilin kişilik hakkını zedeleyen her türlü söylem ve iftiraya karşı sonuna kadar gideceğimizi kamuoyuna arz ederiz."

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