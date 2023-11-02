Fotoğraflar yayımlandı: Fenomen Mahir'in dolandırdığı Esra Çömelek, şarkıcı Doğuş'un yasak aşkı çıktı

"DİNİ NİKAH KIYDIK"

Esra Hanım bir süre aşk yaşadığı Doğuş ile dini nikah kıydıklarını da itiraf ederek sözlerine şöyle devam etti:

"Eşi o dönem Doğuş'tan boşanmak için 1 milyon dolar istemiş. Bana söyledi ama sonra ne oldu bilmiyorum. Daha sonra eşinin yanına döndü. Doğuş'la dini nikah kıydık. Yanımıza menajeri ve benim 2 kız arkadaşım vardı.