Murat Dalkılıç'ın 'aldatma' sorusuna verdiği yanıt gündem oldu

Şarkıcı Murat Dalkılıç, sosyal medya fenomeni Danla Bilic’in YouTube kanalında yayınlanan programına konuk oldu.

Bilic’in “Neden aldatıyorsunuz?” sorusu üzerine konuşan Dalkılıç, “Ben aldatmayı yalan söylemek olarak düşünüyorum. Dürüst olan insanlar bence aldatmış sayılmıyor. Çünkü yalan söylemiyor. Aldatmak değil yani. Aldatılmış bir şey yok. Bayağı söylüyor yani” dedi.

Murat Dalkılıç’ın bu sözleri sosyal medyada gündem oldu.

Dalkılıç’a tepki gösterenler “Erkeklerin özeti”, “Sadakatsizliğe kılıf uydurma”, “Allah Murat Dalkılıç gibilerinden korusun” yorumunu yaptı.