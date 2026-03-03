Murat Dalkılıç Burnundan 13. Kez Ameliyat Oldu! Operasyon Sonra İlk Açıklama

Ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç, burun bölgesinden bir kez daha operasyon geçirdiğini duyurdu. Daha önce 12 kez ameliyat olan sanatçı, son müdahaleyle birlikte 13’üncü kez ameliyat masasına yattı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Dalkılıç, operasyonun başarılı geçtiğini belirterek kendisine ulaşan herkese teşekkür etti. Ünlü şarkıcı paylaşımında, “Mesajlarınız ve aramalarınız için teşekkür ederim. Henüz toparlanma sürecindeyim. Ameliyatım iyi geçti. Doktorum olumlu şeyler söyledi. Umutluyuz, bu süreci tamamen geride bırakmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

ZORLU BİR SAĞLIK SÜRECİ YAŞAMIŞTI

Dalkılıç daha önce yaptığı açıklamalarda, burun kemiklerinin dışa doğru büyümesi nedeniyle ciddi bir sağlık problemi yaşadığını dile getirmişti. İlk operasyon sırasında kıkırdak dokusunun da alınmasının ardından iyileşme sürecinin beklenenden daha zor geçtiğini ifade eden sanatçı, zaman içinde farklı bölgelerden alınan dokuların burnuna eklendiğini söylemişti.

Hücre yenilenmesiyle ilgili sıkıntılar yaşadığını belirten Dalkılıç, iyileşme sürecini hızlandırmak amacıyla beslenme alışkanlıklarını da değiştirdiğini açıklamıştı. Sanatçı; tatlı, alkol, sigara ve gluteni tamamen hayatından çıkardığını vurgulamıştı.

TEST SONUCU HAKKINDA DA KONUŞTU

Öte yandan geçtiğimiz ay bir operasyon kapsamında gözaltına alınan ve daha sonra serbest bırakılan Dalkılıç, uyuşturucu test sonucunun negatif çıktığını kamuoyuna duyurmuştu. Sanatçının sağlık durumunun iyi olduğu ve tedavi sürecinin kontrollü şekilde devam ettiği öğrenildi.

