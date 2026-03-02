Rap Dünyasında Yeni Fırtına: Uzi "Yaşıyorken Anla" İle Büyük İlgi Gördü

Son dönemlerin sevilen rapçilerinden olan Uzi "Yaşıyoken Anla” isimli yeni bir single çıkardı. Başarılı ismin şarkısı kısa sürede büyük ilgi gördü.

Rap Dünyasında Yeni Fırtına: Uzi "Yaşıyorken Anla" İle Büyük İlgi Gördü
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türk rap müziğinin önde gelen isimlerden Uzi yeni singlesi “Yaşıyoken Anla” ile büyük ilgi gördü.

Son dönemde yapmış olduğu çalışmalarla global başarılara imza atan Uzi yeni şarkısı “Yaşıyoken Anla” ile kısa sürede dijital platformlarda zirveye yerleşirken YouTube trend müzik listesine girmeyi de başardı.

Şarkıya Bolu Dağı’nın sinematografik atmosferinde, yapay zeka destekli görsel tekniklerle çekilen film tadındaki video klip, projeyi bir müzik çalışmasının ötesine taşıyor.

Doğa, teknoloji ve duygu üçgeninde kurulan bu dünya, izleyiciye yalnızca bir şarkı değil; bir farkındalık deneyimi sunuyor.

Kaynak: Haber Merkezi

Yüz Nakli Yaptırmıştı, Didem Ceran Hastalığını Ağlayarak Açıkladı Yüz Nakli Sonrası Hastalığını Açıkladı
Altın Yatırımcısı Tetikte! Fiyatlar Dalga Dalga Değişiyor Altın Yatırımcısı Tetikte! Fiyatlar Dalga Dalga Değişiyor
Yolları 40 Yıl Sonra Yeniden Kesişti: Eski Sınıf Arkadaşlığından Aşka Yolları 40 Yıl Sonra Yeniden Kesişti: Eski Sınıf Arkadaşlığından Aşka
Fenerbahçe’de Beklenmedik Deprem! Tedesco’nun Çıkacağı Son Maçı Açıkladı: İşte Yerine Gelecek O İsim… Çıkacağı Son Maçı Açıkladı! İşte Yerine Gelecek İsim
ÇOK OKUNANLAR
ABD-İsrail-İran Savaşı Üçüncü Gününde | İran, Netanyahu'nun Ofisini Hayber Füzeleriyle Vurdu İran, Netanyahu'nun Ofisini Vurdu, 'Dost Ateşi' 3 ABD Uçağını Düşürdü
Hamaney'e Kim İhanet Etti? Oklar İsmail Kaani'ye Çevrildi! Saldırıdan Dakikalar Önce Ayrılmış Hamaney'e Kim İhanet Etti? Oklar O İsme Çevrildi
Emeklinin Bayram İkramiyesine Zam Gelecek mi? AK Parti'den Yeni Açıklama Bayram İkramiyesine Bu Yıl Zam Yok
ABD-İran Savaşı Altını Vurdu, Rekora Koşuyor: Piyasalar Yangın Yeri ABD-İran Savaşı Altını Vurdu
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve 12 Kişi Adliyeye Sevk Edildi Tanju Özcan ve 12 Kişi Adliyeye Sevk Edildi