Rap Dünyasında Yeni Fırtına: Uzi "Yaşıyorken Anla" İle Büyük İlgi Gördü

Türk rap müziğinin önde gelen isimlerden Uzi yeni singlesi “Yaşıyoken Anla” ile büyük ilgi gördü.

Son dönemde yapmış olduğu çalışmalarla global başarılara imza atan Uzi yeni şarkısı “Yaşıyoken Anla” ile kısa sürede dijital platformlarda zirveye yerleşirken YouTube trend müzik listesine girmeyi de başardı.

Şarkıya Bolu Dağı’nın sinematografik atmosferinde, yapay zeka destekli görsel tekniklerle çekilen film tadındaki video klip, projeyi bir müzik çalışmasının ötesine taşıyor.

Doğa, teknoloji ve duygu üçgeninde kurulan bu dünya, izleyiciye yalnızca bir şarkı değil; bir farkındalık deneyimi sunuyor.

Kaynak: Haber Merkezi