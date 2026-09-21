Moda Dünyasını Yasa Boğan Ölüm: Cindy Crawford'ın Oğlu Presley Gerber 27 Yaşında Hayatını Kaybetti

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Moda dünyası, podyumların en tanınan ve ikonik ailelerinden birinden gelen trajik bir ölüm haberiyle sarsıldı.

90'lı yılların en ünlü süper modellerinden biri olan Cindy Crawford ile ünlü iş insanı Rande Gerber'ın büyük oğulları Presley Gerber, pazar günü Los Angeles Bölgesi Adli Tıp Kurumu kayıtlarına göre bir rehabilitasyon merkezinde hayatını kaybetti. Ailenin sözcüsü Allie Jenkins vefatı resmen doğrularken, “Aile, bu çok zor ve acı dolu süreçte mahremiyetlerine saygı gösterilmesini rica ediyor” ifadelerini kullandı.

UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE EDİYORDU

Henüz 27 yaşında olan genç modelin kesin ölüm nedeni henüz resmi olarak açıklanmadı ve adli tıp kurumunun otopsi işlemlerini tamamlaması bekleniyor. Ancak Gerber, son yıllarda uyuşturucu bağımlılığı, depresyon ve panik ataklar gibi ruh sağlığı problemleriyle mücadele ettiğini hayranlarıyla açıkça paylaşıyordu.

Geçmişte alkollü araç kullanmaktan ceza alan ve tedavi programlarına katılan genç model, katıldığı bir podcast yayınında kendi deneyimlerini anlatarak benzer sorunlar yaşayan insanlara yardım etmek istediğini söylemişti.

DÜNYA DEVLERİNİN ARANAN YÜZÜYDÜ

Henüz 16 yaşındayken İtalyan moda devi Moschino'nun defilesiyle podyum kariyerine adım atan Presley Gerber, kısa sürede moda dünyasının en prestijli isimlerinden biri haline gelmişti. Kariyeri boyunca Burberry, Dolce & Gabbana, Bottega Veneta, Tommy Hilfiger ve Ralph Lauren gibi markalar için podyumda yürüyen Gerber; Calvin Klein, Celine ve Pepsi kampanyalarının da aranan yüzleri arasında yer alıyordu. Genç yıldız annesi Cindy Crawford ile birlikte ünlü bir meşrubat markasının Super Bowl reklamında da oynamıştı.

Kaynak: Haber Merkezi