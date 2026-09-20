Ünlü Oyuncu Gülsen Tuncer'e Son Veda! Dostları Yalnız Bırakmadı

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Bir süredir beyin tümörü tedavisi gören 80 yaşındaki Gülsen Tuncer, 17 Eylül'de hayatını kaybetti.

'AŞK-I MEMNU'DAKİ ROLÜYLE GENİŞ KİTLELERE ULAŞMIŞTI

"Aşk-ı Memnu" dizisinde canlandırdığı "Arsen Hanım" karakteriyle geniş kitlelerce tanınan Tuncer için öğle namazının ardından Şişli Camii'nde cenaze namazı düzenlendi.

CENAZE NAMAZINDA DOSTLARI HAZIR BULUNDU

Cenaze namazına Tuncer'in eşi Engin Ayça, oyuncu Suna Selen, Erdal Özyağcılar, Serdar Gökhan, Cihat Tamer, sanat dünyasından bir çok ismin yanı sıra ailesi, yakınları, sevenleri ve vatandaşlar katıldı.

NAAŞI TOPKAPI MEZARLIĞI'NA GÖTÜRÜLDÜ

Cenaze namazının ardından Tuncer'in naaşı, defnedilmek üzere Topkapı Kozlu Mezarlığı'na götürüldü.

Kaynak: İHA