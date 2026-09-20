Ünlü Oyuncu Gülsen Tuncer'e Son Veda! Dostları Yalnız Bırakmadı
Kanser nedeniyle hayatını kaybeden usta oyuncu, seslendirme sanatçısı ve akademisyen Gülsen Tuncer, İstanbul Şişli'de kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze töreninde çok sayıda ünlü oyuncu da katılarak son görevlerini yerine getirdi.
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Bir süredir beyin tümörü tedavisi gören 80 yaşındaki Gülsen Tuncer, 17 Eylül'de hayatını kaybetti.
'AŞK-I MEMNU'DAKİ ROLÜYLE GENİŞ KİTLELERE ULAŞMIŞTI
"Aşk-ı Memnu" dizisinde canlandırdığı "Arsen Hanım" karakteriyle geniş kitlelerce tanınan Tuncer için öğle namazının ardından Şişli Camii'nde cenaze namazı düzenlendi.
CENAZE NAMAZINDA DOSTLARI HAZIR BULUNDU
Cenaze namazına Tuncer'in eşi Engin Ayça, oyuncu Suna Selen, Erdal Özyağcılar, Serdar Gökhan, Cihat Tamer, sanat dünyasından bir çok ismin yanı sıra ailesi, yakınları, sevenleri ve vatandaşlar katıldı.
NAAŞI TOPKAPI MEZARLIĞI'NA GÖTÜRÜLDÜ
Cenaze namazının ardından Tuncer'in naaşı, defnedilmek üzere Topkapı Kozlu Mezarlığı'na götürüldü.
Kaynak: İHA
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