Melisa Sözen'e Harun Tekin’den Aşk Dolu Doğum Günü Mesajı

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Çemberimde Gül Oya, Kış Uykusu, Av Mevsimi, Alef ve Biz Kimden Kaçıyorduk Anne? gibi yapımlarla oyunculuk kariyerinde önemli bir yer edinen Melisa Sözen, bugün 40. yaşına adım attı.

Sözen’in uzun süredir birlikte olduğu, Mor ve Ötesi grubunun solisti Harun Tekin, sevgilisinin doğum gününde duygusal bir mesajla kutlama yaptı. 48 yaşındaki Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Baktığı yeri güzelleştiren canım sevgilim. İyi ki varsın, iyi ki doğdun! Birlikte nice ferah yıllara” ifadelerine yer verdi.

SÖZEN'DEN DE GELMİŞTİ

Sözen de 28 Haziran’da 48 yaşına giren Harun Tekin’in doğum gününde benzer şekilde içten bir mesaj paylaşmıştı. Güzel oyuncu, "Seni sevmek öyle büyük bir mutluluk ki. Gün batımından, yıldızlardan, dünyanın bütün mucizelerinden daha güzel… İyi ki doğdun sevgilim, iyi ki varsın!" sözleriyle sevgilisinin yeni yaşını kutlamıştı.

Uzun soluklu ilişkileriyle örnek çiftler arasında gösterilen ikilinin karşılıklı paylaşımları, takipçilerinden büyük beğeni topladı.