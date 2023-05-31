Mehmet Aslantuğ, boşanmanın ardından ilk kez konuştu: Bu güzel kadını bir mayıs sabahı tanıdım...

Mehmet Aslantuğ ile Arzum Onan, 27 yıllık evliliklerini noktaladı.

Geçtiğimiz pazartesi günü Beykoz 1. Aile Mahkemesi'nde görülen duruşmaya gelen Arzum Onan, gazetecilerin "Boşanma davanıza el ele geldiniz" ifadelerini kullanması üzerine "Arkadaşlar çok hassas bir konu" demişti.

Mehmet Aslantuğ, boşanma sonrası Instagram sayfasından bir not paylaştı. Onan ile 6 aydır ayrı evlerde yaşadıklarını aktaran oyuncu şunları söyledi:

"Bu mesaj gönül verenlere/gönül koyanlara borcumdur

Kiralık gönülleri hiç ilgilendirmez

Eylül çocuğuyum ben; ama, mayısın cilveleriyle karşılaştım daha çok! Mesela... Bu güzel kadını bir mayıs sabahı tanıdım (4 Mayıs 1994) Duygusal göçünü başlatalı kabaca bir yıl oldu. Ve o göçte de “Mayıs”ın parmağı var mı gerçekten bilmiyorum.

Son 6 aydır ev olarak da ayrıyız. Zaman dönüp dolaştı, ayrılığın mahkeme kararı da yine bir mayıs sabahına denk düştü."