Mehmet Aslantuğ, boşanmanın ardından ilk kez konuştu: Bu güzel kadını bir mayıs sabahı tanıdım...

Mehmet Aslantuğ, Arzum Onan'dan boşanmasının ardından yaptığı paylaşımda, "Duygusal göçünü başlatalı kabaca bir yıl oldu" dedi.

Son Güncelleme:
Mehmet Aslantuğ, boşanmanın ardından ilk kez konuştu: Bu güzel kadını bir mayıs sabahı tanıdım...

Mehmet Aslantuğ ile Arzum Onan, 27 yıllık evliliklerini noktaladı.

Geçtiğimiz pazartesi günü Beykoz 1. Aile Mahkemesi'nde görülen duruşmaya gelen Arzum Onan, gazetecilerin "Boşanma davanıza el ele geldiniz" ifadelerini kullanması üzerine "Arkadaşlar çok hassas bir konu" demişti.

Mehmet Aslantuğ, boşanma sonrası Instagram sayfasından bir not paylaştı. Onan ile 6 aydır ayrı evlerde yaşadıklarını aktaran oyuncu şunları söyledi:

"Bu mesaj gönül verenlere/gönül koyanlara borcumdur

Kiralık gönülleri hiç ilgilendirmez

Eylül çocuğuyum ben; ama, mayısın cilveleriyle karşılaştım daha çok! Mesela... Bu güzel kadını bir mayıs sabahı tanıdım (4 Mayıs 1994) Duygusal göçünü başlatalı kabaca bir yıl oldu. Ve o göçte de “Mayıs”ın parmağı var mı gerçekten bilmiyorum.

Son 6 aydır ev olarak da ayrıyız. Zaman dönüp dolaştı, ayrılığın mahkeme kararı da yine bir mayıs sabahına denk düştü."

Etiketler
Mehmet Aslantuğ Arzum Onan
Son Güncelleme:
Tina Turner'ın arkadaşı açıkladı: O ölümden korkmuyordu Tina Turner'ın arkadaşı açıkladı: O ölümden korkmuyordu
En etkili çiçekler!... Sivrisinekleri evden uzak tutuyor eve güzel enerji veriyor! En etkili çiçekler!... Sivrisinekleri evden uzak tutuyor eve güzel enerji veriyor!
Son 1 gün kaldı! Bankaya gitmezseniz paranız bankaya kalacak Son 1 gün kaldı! Bankaya gitmezseniz paranız bankaya kalacak
82 yaşındaki Al Pacino'nun çocuğu olacak 82 yaşındaki Al Pacino'nun çocuğu olacak
ÇOK OKUNANLAR
Herkes onlara hayran: En sevilen 5 burç açıklandı Herkes onlara hayran: En sevilen 5 burç açıklandı
Asla işçi olmak istemezler... Doğuştan kral olmaya uygun 4 burç Asla işçi olmak istemezler... Doğuştan kral olmaya uygun 4 burç
AKP'de yeni kabine için konuşulanlar: İki olasılık var AKP'de yeni kabine için neler konuşuluyor?
Meteoroloji alarm verdi, 13 il için sarı kodlu uyarı: 5 gün sürecek 13 il için sarı kodlu uyarı: 5 gün sürecek
Asgari ücret zammında iki formül: Eşik olarak belirlenen rakam ortaya çıktı Eşik olarak belirlenen rakam ortaya çıktı