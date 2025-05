Mehmet Ali Erbil’e Eski Eşinden Gözdağı! 'Çok Canı Acır' Dedi Son Noktayı Koydu

Ünlü sunucu Mehmet Erbil’in ‘29 yıldır nafaka ödeyen dünyadaki tek adamım’ sözleri sonrasında eski eşi Nergiz Kumbasar’dan dikkat çeken bir açıklama geldi.

Anadolu Turnesi kapsamında sahneledikleri Etekler ve Pantolonlar isimli tiyatro oyunuyla Giresunlu tiyatroseverlerle buluşan Nergis Kumbasar, Erbil’e göz dağı verdi.

'ALIRSAM ÇOK CANI ACIR'

Kumbasar, ‘Her kadın evleniyor ve ondan sonra boşanıyor. Herkeste nafakası için bence mücadele etmeli. O nafaka her kadının hakkıdır zaten. O beni çok iyi biliyor. Ben istersem mahkemenin kararıyla gerçek almam gerekeni alırsam çok canı acır. Ben zaten ona karşı yeterince anlayışlıyım. Artık bilmiyorum. Bundan sonra pek fazla konuşmaz’ dedi.

Son yıllarda popülerleşen dijital platformlar hakkında da konuşan Kumbasar, şunları söyledi: Her yerde ses getirir, her yerde beğenilir, her yerde duyulur ve herkes tarafından seyredilir. Ben böyle düşünüyorum.

Kaynak: AA