Mehmet Ali Erbil’e Eski Eşinden Gözdağı! 'Çok Canı Acır' Dedi Son Noktayı Koydu

İsmi hakkında ‘yasa dışı bahis’ soruşturması açılması ile yeniden gündem olan ünlü sunucu Mehmet Ali Erbil’in ’29 yıldır nafaka ödeyen dünyadaki tek adamım’ açıklamasına eski eşi Nergis Kumbasar’dan olay bir yanıt geldi. Kumbasar ‘Eğer istersem çok canı acır’ dedi.

Son Güncelleme:

Ünlü sunucu Mehmet Erbil’in ‘29 yıldır nafaka ödeyen dünyadaki tek adamım’ sözleri sonrasında eski eşi Nergiz Kumbasar’dan dikkat çeken bir açıklama geldi.

Anadolu Turnesi kapsamında sahneledikleri Etekler ve Pantolonlar isimli tiyatro oyunuyla Giresunlu tiyatroseverlerle buluşan Nergis Kumbasar, Erbil’e göz dağı verdi.

Mehmet Ali Erbil’e Eski Eşinden Gözdağı! 'Çok Canı Acır' Dedi Son Noktayı Koydu - Resim : 1

'ALIRSAM ÇOK CANI ACIR'

Kumbasar, ‘Her kadın evleniyor ve ondan sonra boşanıyor. Herkeste nafakası için bence mücadele etmeli. O nafaka her kadının hakkıdır zaten. O beni çok iyi biliyor. Ben istersem mahkemenin kararıyla gerçek almam gerekeni alırsam çok canı acır. Ben zaten ona karşı yeterince anlayışlıyım. Artık bilmiyorum. Bundan sonra pek fazla konuşmaz’ dedi.

Mehmet Ali Erbil’e Eski Eşinden Gözdağı! 'Çok Canı Acır' Dedi Son Noktayı Koydu - Resim : 2

Son yıllarda popülerleşen dijital platformlar hakkında da konuşan Kumbasar, şunları söyledi: Her yerde ses getirir, her yerde beğenilir, her yerde duyulur ve herkes tarafından seyredilir. Ben böyle düşünüyorum.

Mehmet Ali Erbil Hakkında İstenen Ceza Belli OlduMehmet Ali Erbil Hakkında İstenen Ceza Belli OlduGüncel

Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç’tan Gözaltı Sonrası Bir İlkMehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç’tan Gözaltı Sonrası Bir İlkMagazin

Kaynak: AA

Etiketler
Mehmet Ali Erbil nafaka
Son Güncelleme:
25 Mayıs Burç Yorumları: Yüzleşme Dönemi Başlıyor 25 Mayıs Burç Yorumları: Yüzleşme Dönemi Başlıyor
Ünlü Şarkıcı Simge Sağın’dan Cenaze Sonrası İlk Paylaşım! Kaybettiği Ablasını Andı, Yürekleri Yaktı Ablasını Kaybeden Simge Sağın’dan İlk Paylaşım
Hadise Maldivler'e Damga Vurdu! Sosyal Medyada Beğeni Butonu Çöktü Hadise Maldivler'e Damga Vurdu
Duş Almak İçin En Doğru Zaman Ne? Sabah mı, Akşam mı? Duş Almak İçin En Doğru Zaman Ne? Sabah mı, Akşam mı?
ÇOK OKUNANLAR
Emekli ve Memur Maaşlarında Gözler Haziran Takviminde: Ödemeler Kurban Bayramı'ndan Önce Yatacak mı? Emekli ve Memur Maaşlarında Gözler Haziran Takviminde: Ödemeler Kurban Bayramı'ndan Önce Yatacak mı?
İnternetten Alışveriş Yapanlar Dikkat! Ürün İadede Kargo Süreci Tümden Değişti İnternetten Alışveriş Yapanlar Dikkat! Ürün İadede Kargo Süreci Tümden Değişti
Ülkelere Göre Emeklilik Yaşları Belli Oldu! Türkiye'nin Listedeki Yeri Şaşırttı Ülkelere Göre Emeklilik Yaşları Belli Oldu! Türkiye'nin Listedeki Yeri Şaşırttı
Dünyanın En Güçlü Hava Kuvvetleri Açıklandı! Türkiye'nin Sıralaması Sürpriz Yarattı En Güçlü Hava Kuvvetleri Açıklandı! Türkiye Kaçıncı Sırada?
Trafikte Yeni Dönem Başlıyor! Bu Hataya Düşen Yandı 280 Bin Lira Para Cezası Var Bu Hataya Düşen Yandı, 280 Bin Lira Cezası Var