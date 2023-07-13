Mehmet Ali Erbil: Cinsel anlamda sağlıklıyım, 20 yaşında bir kızla birlikte olabilirim

Mehmet Ali Erbil, son açıklamasıyla yine gündem oldu: "Cinsel anlamda sağlıklı bir erkeğim, 20 yaşında bir kızla birlikte olabilirim."

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Mehmet Ali Erbil: Cinsel anlamda sağlıklıyım, 20 yaşında bir kızla birlikte olabilirim

Ece Ronay'a tacizden 4 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılan Mehmet Ali Erbil, Haber Bahane programında, "Cinsel anlamda sağlıklı bir erkeğim, 20 yaşında bir kızla birlikte olabilirim" sözlerine tepki yağdı.

Erbil, Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan Haber Bahane programına konuk oldu.

Gökay Kalaycıoğlu'nun, "Bu kadar hastalık geçirerek uzun süre hastanede yattın. Vücudunun her yerine hortum girdi. Cinsel anlamda sağlıklı mısın" sorusu üzerine Erbil'in sözleri şoke etti.

"20 YAŞINDAKİ KIZLA BİRLİKTE OLABİLİRİM"

66 yaşındaki Erbil "Allah'ıma şükür. Cinsel anlamda sağlıklı bir erkeğim, 20 yaşında bir kızla birlikte olabilirim. Ben andropoza girmedim, benim cinselliğim devam ediyor" deyince, sosyal medyada gündem oldu.

Erbil'in bu cinsellik itirafını görenler, "Kendi yaşında biri onun kızıyla olmak isterse ne der acaba", "Böyle bir açıklama yaparken insan önce kendi kızlarından utanır", "Mehmet Ali Erbil'in televizyona çıkması bile hata" tepkisini gösterdi.

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