Medcezir Dizisinin Çekildiği Lüks Villa Satılıyor: Mira ile Yaman’ın Buluştuğu Malikane İçin İstenen Fiyat Dudak Uçuklattı

Bir dönemin fenomen dizisi Medcezir’in unutulmaz sahnelerine ev sahipliği yapan lüks villa dudak uçuklatan fiyata satılıyor. Tuzla’daki 2 bin 231 metrekarelik bu özel mülk için tam 340 milyon TL isteniyor.

Esma Karayel Esma Karayel
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Medcezir Dizisinin Çekildiği Lüks Villa Satılıyor: Mira ile Yaman’ın Buluştuğu Malikane İçin İstenen Fiyat Dudak Uçuklattı

Bir döneme damga vuran ve hala tekrar yayınlanan bölümleri reyting rekorları kıran Medcezir dizisinin çekildiği lüks villa satılıyor. Serenay Sarıkaya ve Çağatay Ulusoy’un başrollerinde yer aldığı dizinin unutulmaz sahnelerine tanıklık eden Tuzla’daki bu lüks malikane için tam 340 milyon TL isteniyor. Toplamda 2.231 metrekarelik geniş bir arsa üzerinde bulunan villa, özgün tasarımıyla dikkat çeken iki ayrı lüks villadan oluşuyor.

Medcezir Dizisinin Çekildiği Lüks Villa Satılıyor: Mira ile Yaman’ın Buluştuğu Malikane İçin İstenen Fiyat Dudak Uçuklattı - Resim : 1

"MİRA" VE "YAMAN"IN BULUŞMA NOKTASIYDI

Dizide "Mira" ve "Yaman" karakterlerinin buluşma noktası olarak hafızalara kazınan bu eşsiz mülk, yayınlandığı dönemde olduğu kadar sonrasında da yoğun ilgi gördü. Dizinin tekrar yayınlanan bölümlerinde bile reyting rekorları kıran sahnelere ev sahipliği yapan lüks villa, ziyaretçi akınına uğramıştı.

Medcezir Dizisinin Çekildiği Lüks Villa Satılıyor: Mira ile Yaman’ın Buluştuğu Malikane İçin İstenen Fiyat Dudak Uçuklattı - Resim : 2

YATIRIMCILARIN İLGİSİNİ ÇEKTİ

Medcezir’in kült sahneleriyle bütünleşmiş olan bu villanın, yalnızca bir konut değil, aynı zamanda bir popüler kültür mirası olarak da değer taşıdığı ifade ediliyor. Emlak piyasasında “dizi lokasyonlu” taşınmazlara olan ilginin arttığı bu dönemde, söz konusu mülk yatırımcıların da ilgisini çekti.

Medcezir Dizisinin Çekildiği Lüks Villa Satılıyor: Mira ile Yaman’ın Buluştuğu Malikane İçin İstenen Fiyat Dudak Uçuklattı - Resim : 3

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Serenay Sarıkaya Çağatay Ulusoy
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