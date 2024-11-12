MasterChef Türkiye'de Tahmin Gecesi! Yarışmacıların 'İlk Beş' Listelerinde O İki İsim Yer Aldı

MasterChef Türkiye'de dün akşam kaptanlık mücadelesinden önce şefler yarışmacılardan finale kalacak ilk 5 kişiyi tahmin etmelerini istedi. Tüm yarışmacıların listesinde o iki isim yer aldı. Başka iki isim ise kimsenin listesinde yer almadı. Öte yandan kaptanlık yarışında da dikkat çeken anlar yaşandı. İşte MasterChef Türkiye'nin dün ekranlara gelen bölümünde yaşananlar...

MasterChef Türkiye'de Tahmin Gecesi! Yarışmacıların 'İlk Beş' Listelerinde O İki İsim Yer Aldı

TV8'in sevilen yarışma programı MasterChef Türkiye'de yeni haftanın startı dün verildi. Kaptanlık mücadelesi öncesi yarışmacılarla sohbet eden şefler, Onur'un önerisi sonrası yarışmacılardan ilk 5 tahminlerini yazmalarını istedi.

MasterChef Türkiye'de Tahmin Gecesi! Yarışmacıların 'İlk Beş' Listelerinde O İki İsim Yer Aldı - Resim : 1

Şefler, yapılan tahminleri açıklarken; Ezgi ve Onur hemen hemen herkesin listesinde yer alan iki isim oldu. Eda ve Erim kimsenin ilk 5 tahmininde yer almazken; Kaan da bir kişinin listesinde yer aldı.

Ardından kaptanlık yarışı için 2 adet tantuni dürüm yapan yarışmacılar canla başla mücadele etti. Gecenin en iyi tantunisini yaparak mavi takım kaptanı olan Semih, şeflerden övgü dolu yorumlar aldı.

MasterChef Türkiye'de Tahmin Gecesi! Yarışmacıların 'İlk Beş' Listelerinde O İki İsim Yer Aldı - Resim : 2

İŞTE HAFTANIN KAPTANLARI

Semih kırmızı takım kaptanı olarak Erim'i seçti. Takımlarını kuran ikili, ardından kaptanlık düellosu için tezgah başına geçti. Kaptanlık düellosunda birbirinden farklı soruları bilmeye çalışan Semih ve Erim'den kazanan Semih oldu.

MasterChef Türkiye'de Tahmin Gecesi! Yarışmacıların 'İlk Beş' Listelerinde O İki İsim Yer Aldı - Resim : 3

Düelloyu kazanan Semih, karşı takımdan istediği bir yarışmacı ile kendi takımından birini değiştirmeye hak kazandı. Ezgi'nin takımına gelmesini isteyen Semih, Şirin'i de karşı tarafa yolladı.

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