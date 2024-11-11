Cuma Günü Sahneye Çıkacaktı... Serdar Ortaç'a Ev Hapsi Engeli!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca sosyal medyada 'yasa dışı bahse teşvik' suçundan yürütülen soruşturma kapsamında ünlü şarkıcı Serdar Ortaç gözaltına alındı. Ortaç'a çıkarıldığı nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’nce ‘bahis ya da şans oyunlarını oynamaya teşvik etme’ suçundan ev hapsi cezası verildi.

'MİLLETE KÖTÜ ÖRNEK OLDUYSAM...'

Adliye çıkışında basın mensuplarına konuşan Ortaç, "Adli kontrol şartıyla serbest bırakıldım. Çok pişmanım. Topluma kötü örnek olduysam Allah beni affetsin. Bu kumar belası hala başıma işler açıyor. Nasıl bir illetse bu, herkesten özür diliyorum. Eğer millete kötü örnek olduysam Allah kahretsin. Bir şey diyemiyorum. Evimi barkımı, paramı, evliliğimi, sağlığımı aldı bir de adliyeye düşürdü. Bu kumarı daha nasıl kötüleyeceğiz. Millete nasıl anlatacağız bilmiyorum" dedi.

'KATAKULLİYE GETİRDİLER'

Hakkındaki suçlamaya dair konuşan Serdar Ortaç, "Bilinçsizce oldu. Beni otel açılışına davet ettiler. Malta adasına gittim. Restoran açılıyor diye. Orada katakulliye gelip, cep telefonundan oyunu çektiler. Orada oyuna geldik. Bir şey de diyemezsin gurbette. Hatta maç açıktı, 'Serdar bey skor ne olur' diye bana soruyor. Ben üst-alt ne olur onlardan anlamam. Pişmanım, üzgünüm. Herkes kumarbaz olmuş. En az 50 milyon kumarbaz var. Bırakmazsanız hepinizin başına böyle şeyler gelecek" ifadeleri kullandı.

15 KASIM'DA SAHNE ALACAKTI

Bu gelişmenin ardından Serdar Ortaç'ın kasım ve aralık aylarındaki sahne yoğunluğu dikkati çekti. Yakın tarihte 15 Kasım Cuma günü sahneye çıkacak olan Serdar Ortaç'ın konseri için bilet satışlarının hala devam ettiği görüldü.

Konserin iptal edilip edilmeyeceğine ilişkin ise bir açıklama henüz yapılmadı.

Kaynak: Gerçek Gündem