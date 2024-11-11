Ünlü Oyuncu Yeliz Doğramacılar'ın Acı Günü

Ünlü oyuncu Yeliz Doğramacılar acı haberle yıkıldı. Güzel oyuncu babası Basri Doğramacılar'ı kaybetti...

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Ünlü Oyuncu Yeliz Doğramacılar'ın Acı Günü

Ünlü oyuncu Yeliz Doğramacılar, Hayat Bilgisi, Bir Zamanlar Çukurova, Alanya Almanya, Görüş Günü Kadınları, Hürrem Sultan, Koçum Benim, Ertelenmiş Hayatlar gibi birçok yapımda rol almıştı.

Ünlü oyuncu Yeliz Doğramacılar'ın babası Basri Doğramacılar yaşamını yitirdi. Acı haberi sosyal medyada hesabından 'Ayrıldı ellerimiz' mesajıyla duyuran ünlü oyuncu büyük üzüntü yaşadı.

Basri Doğramacılar, 12 Kasım Salı günü öğle namazına müteakip Bostancı Kuloğlu Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Maltepe Başıbüyük Mezarlığı'na defnedilecek.

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