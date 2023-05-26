Konsere giderken rahatsızlanan Hadise, hastaneye kaldırıldı

Şarkıcı Hadise, yoğun tempo nedeniyle rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.

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Konsere giderken rahatsızlanan Hadise, hastaneye kaldırıldı

Medyatava’nın aktardığına göre; Murda ile konser turnesine devam eden Hadise, yoğun iş temposuna dayanamadı. Kıbrıs konserine gittiği sırada rahatsızlanan Hadise, hastaneye kaldırıldı.

Rahatsızlığı hakkında açıklama yapan Hadise, “İstanbul’da harika bir konser verdim. Gece uyuduktan sonra sabah kalktığımda boynum tutulmuş ve hasta hissettim. Serum aldım ve doktorum da müdahale etti. Kıbrıs’a geldiğimde de serum tedavisine devam ettim. Sayenizde ayaktayım ve sizlerle beraberim.” dedi.

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