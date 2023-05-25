Ölüm haberini CZN Burak duyurdu: Ünlü fenomen hayatını kaybetti

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yaptığı yardımlarla sık sık adından söz ettiren CZN Burak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda geçtiğimiz sene bir araya geldiği fenomen Latif'in yaşamını yitirdiğini duyurdu.

"MELEK LATİF KARDEŞİM, ALLAH RAHMET EYLESİN"

Ünlü şef Instagram hesabından yaptığı paylaşımla, arkadaşı Latif'in vefat ettiği haberini duyurdu. Latif'le videosunu yayınlayan Czn Burak, "Melek Latif kardeşim, Allah rahmet eylesin" ifadelerini kullandı. CZN Burak'ın paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve baş sağlığı yorumu aldı.