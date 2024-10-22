Kızılcık Şerbeti'nin Kıvılcım'ı Evrim Alasya Rol Arkadaşıyla El Ele Yakalandı

Kızılcık Şerbeti dizisinde "Kıvılcım" karakterini canlandıran Evrim Alasya son dönemde oldukça popüler bir isim. Özel hayatını gözlerden uzak yaşayan Alasya bir süre önce Kerem Alışık ile yeni bir oyuna başladı.

"Kızılcık Şerbeti" dizisindeki Kıvılcım karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Evrim Alasya yeni aşka yelken açtı. Özel hayatını gözlerden uzak yaşayan Alasya'nın, Kerem Alışık ile birlikte sahne aldıkları "Aşk Biter Mi?" adlı tiyatro oyunu sayesinde yeni bir ilişkiye adım attığı iddia edildi.

Birsen Altuntaş’ın haberine göre, iki oyuncu arasındaki iş arkadaşlığı, zamanla romantik bir ilişkiye dönüştü. İkili, geçtiğimiz günlerde Londra’ya yaptıkları tatilde havalimanında el ele görüntülenerek bu yeni aşklarını gözler önüne serdi.

Kaynak: Birsen Altuntaş