Kerem Bürsin'in Yeni Sevgisi Ortaya Çıktı: Kızılcık Şerbeti Benzetmesi Gündem Oldu

Ünlü oyuncu Kerem Bürsin'in, Sakıp Sabancı'nın torunu Melisa Tapan ile aşk yaşadığı iddia edildi. Bursin'in eski sevgilisi Hande Erçel de yıllardır Hakan Sabancı ile birliktelik yaşıyor. Eski sevgililerin Sabancı aile üyeleriyle aşk yaşamaları sosyal medyada Kızılcık Şerbeti dizisine benzetildi.

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Kerem Bürsin'in Yeni Sevgisi Ortaya Çıktı: Kızılcık Şerbeti Benzetmesi Gündem Oldu

Kerem Bursin'in, daha önce 'Sen Çal Kapımı' dizisinde Hande Erçel ile yaşadığı dolu dizgin aşkı kısa bir süre içinde sona ermişti. Hande Erçel, son yıllarda Hakan Sabancı ile ilişki yaşamaya başlamıştı. Şimdi ise Kerem Bürsin’in de Sabancı ailesine dahil olduğu ortaya çıktı.

Kerem Bürsin'in Yeni Sevgisi Ortaya Çıktı: Kızılcık Şerbeti Benzetmesi Gündem Oldu - Resim : 1

Birsen Altuntaş'ın haberine göre yakışıklı oyuncunun 2 aydır, Sakıp Sabancı’nın torunu olan Melisa Tapan’la sevgili olduğu iddia edildi. Bürsin’in yakında beraberliğiyle ilgili paylaşım yapması bekleniyor.

Kerem Bürsin'in Yeni Sevgisi Ortaya Çıktı: Kızılcık Şerbeti Benzetmesi Gündem Oldu - Resim : 2

Bürsin, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir programda sevgilisi olduğunu itiraf etmişti. Bu durum, sosyal medyada geniş yankı buldu ve kullanıcılar, eski sevgililerin şimdi Sabancı aile üyeleriyle aşk yaşamalarını Kızılcık Şerbeti dizisine benzetti.

Kerem Bürsin ve Melisa Tapan’ın ilişkisi ile Hande Erçel ve Hakan Sabancı aşkı hakkında sosyal medya kullanıcıları bakın neler yazdı...

Kerem Bürsin'in Yeni Sevgisi Ortaya Çıktı: Kızılcık Şerbeti Benzetmesi Gündem Oldu - Resim : 3

Kerem Bürsin'in Yeni Sevgisi Ortaya Çıktı: Kızılcık Şerbeti Benzetmesi Gündem Oldu - Resim : 4

Kaynak: Birsen Altuntaş

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Kerem Bürsin Hande Erçel Hakan Sabancı aşk Kızılcık Şerbeti
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