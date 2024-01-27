Kızılcık Şerbeti'nin Apo'su Settar Tanrıöğen beyin kanaması geçirdi!

Kızılcık Şerbeti'ndeki Apo karakteriyle beğeni kazanan usta oyuncu Settar Tanrıöğen beyin kanaması geçirdi. Tanrıöğen'in durumunu Ebru Destan paylaştı.

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Kızılcık Şerbeti'nin Apo'su Settar Tanrıöğen beyin kanaması geçirdi!

Kızılcık Şerbeti'nde Abdullah karakterine hayat veren usta oyuncu Settar Tanrıöğen'den korkutan haber geldi.

Ünlü oyuncu ve model Ebru Destan, Instagram hesabından Settar Tanrıöğen'in beyin kanaması geçirdiğini duyurdu.

EBRU DESTAN PAYLAŞTI

Instagram hesabından paylaşım yapan Ebru Destan, Tanrıöğen'in hemen ameliyata alındığını ve ameliyatının güzel geçtiğini belirtti. Destan paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Settar abim dün beyin kanaması geçirdi. Ameliyatı güzel geçmiş. Bir an önce sağlığına kavuşmasını dilerim. Seni Seviyoruz."

Kızılcık Şerbeti'nin Apo'su Settar Tanrıöğen beyin kanaması geçirdi! - Resim : 1

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