Atilla Taş serbest bırakıldı: İlk paylaşımı dikkat çekti

Bir eğlence mekanında çıkan olayların ardından polise mukavemet suçlaması ile tutuklanan Atilla Taş serbest bırakıldı. Taş'ın yaptığı ilk paylaşım dikkat çekti.

Atilla Taş serbest bırakıldı: İlk paylaşımı dikkat çekti

Beşiktaş Köyiçi’nde bir barda gece saatlerinde eşi Meltem Taş ile birlikte eğlenen şarkıcı Atilla Taş mekanda sarhoş olup çevresine rahatsızlık verdiği için dışarı çıkarıldı.

Bunun üzerine Taş, işletmeciler ile kavga edince İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri olay yerine geldi. Olaya müdahale eden polis ekiplerine de fiziki temasta bulunarak hakaret, tehdit ve küfür eden Atilla ve Meltem Taş gözaltına alınmıştı.

Atilla ve Meltem Taş emniyetteki işlemlerinin ardından "polise mukavemet”, “darp” ve “hakaret" suçlarından adliyeye sevk edilmişti. Atilla Taş tutuklanarak cezaevine gönderilirken, eşinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Atilla Taş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile serbest bırakıldığını duyurdu.

Taş, X hesabından fotoğrafını paylaşarak, “Olum siz ne hayırsız bi topluluksunuz. İnsan bi don atlet neyin gönderirdi, vefasız köftehorlar.” dedi.

Atilla Taş serbest bırakıldı: İlk paylaşımı dikkat çekti - Resim : 1

Taş paylaşımının devamına şunlar ekledi:

“Bir video çekip her şeyi anlatacağım merak etmeyin. Film gibi olaylar, yatarı bile olmayan bir mevzudan yatırdılar yine. Ben kedinin kuyruğuna bassam yine yatardım. Bir de ardını önünü kestikleri videoları servis etmişler. Peki susacak mıyım, tabii ki hayır! Sivil polis beni neden takip eder, onu anlamış değilim sadece!”

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