Kan donduran cinayet: Zihinsel engelli genç annesini öldürüp kendini ihbar etti!

Bursa'da zihinsel engelli olduğu belirtilen 29 yaşındaki genç annesini bıçaklayarak öldürdükten sonra 112'yi aradı ve kendini ihbar etti.

Kan donduran cinayet: Zihinsel engelli genç annesini öldürüp kendini ihbar etti!

Olay, saat 18.00 sıralarında Olukman Mahallesi’nde bulunan büyükbaş hayvan çiftliğinde meydana geldi. Zihinsel engelli Umut B. (29), çiftlik evinde tartıştığı annesi Şafiye B.'yi (56) sırtından defalarca bıçakladı.

"ANNEMİ ÖLDÜRDÜM" DEYİP KENDİNİ İHBAR ETTİ

Engelli genç, olayından ardından 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak "Annemi öldürdüm" diye ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Şafiye B.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma ekipleri, engelli genci gözaltına aldı. Kadının cansız bedeni, Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kan donduran cinayet: Zihinsel engelli genç annesini öldürüp kendini ihbar etti! - Resim : 1

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