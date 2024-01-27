'Aile' dizisi final yapıyor: Son sahne çekildi

Show TV'de yayınlanan 'Aile' dizisi, 30 Ocak'ta ekrana veda ediyor. Başrollerinde Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'nın yer aldığı dizinin son sahnesinin çekilmesinin ardından tüm ekip çekimlerin bitmesini kutladı.

'Aile' dizisi final yapıyor: Son sahne çekildi

Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya’yı buluşturan 'Aile' dizisi, 30 Ocak Salı günü 30'uncu bölümüyle final yapacak. Dizinin ekibi dün final bölümünün son sahnesini çekti.

Ekip paydos verdikten sonra beraber şarkılar söyleyip eğlendi. Dizide Devin karakterini canlandıran oyuncu Serenay Sarıkaya, hem şarkı söyledi hem de çalınan şarkılar eşliğinde dans etti.

Ay Yapım’ın yapımcılığını üstlendiği dizinin final bölümünün tanıtımında Aslan Soykan’ın (Kıvanç Tatlıtuğ) "Hayat kazanamayacağımız tek kavgayı yine getirip önümüze koydu bizim… Bizi ölümle sınadı!" şeklindeki sözleri, Hülya’nın (Nur Sürer) Kıymet’e (Rüçkan Çalışkur) silah çekmesi ve Devin’in (Serenay Sarıkaya) doğuma alındığı sahneler öne çıktı.

MUTLU SON MU?

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Hakan Bonomo’nun yazdığı Ahmet Katıksız ve Gökçen Usta’nın yönetmen koltuğuna oturduğu diziyle ilgili kulislerden sızan bilgi mutlu sonla biteceği ve Devin ile Aslan’ın çocuklarına kavuşacağı yönünde.

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